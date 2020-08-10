好享退-全民退休投資專案屆滿一年 投資人都賺錢

好享退-全民退休投資專案屆滿一年，今（10）日舉行記者會，專案執行單位基富通證券指出，專案啟動一年以來，目前扣款人數近4萬人，歷經全球投資市場大震盪後，截至7月底為止仍有39,610戶持續扣款，與期初相比留存率達96.5%；每月扣款金額3.46億元，與一年前的金額幾乎持平，更有7%的參與者調升每月扣款金額，平均每人扣款1.84筆，其中有45%以上的參與者每月扣款超過2筆，平均每筆扣款金額4,738元，且每位投資人都賺到錢。

為了持續推動退休準備觀念，基富通證券與集保結算所、山水民調、私校退撫儲金管理會合作，針對好享退、私校退撫參與者及一般民眾做了「萬人退休準備大調查」，調查結果發現，就投資理財工具來說，股票、保險仍是最受投資人喜愛的標的，其次則為基金與定存，而好享退投資人與基富通客戶在投資上相對積極，因此相較於全體國人及私校退撫參與者，在基金與股票投資的比例偏高。

集保結算所暨基富通董事長林修銘指出，值得一提的是，受訪者中有基金部位的投資人(好享退與私校退撫以外之基金)，在這次市場3月大跌時，基富通客戶與好享退參與者分別有51.8%及43.4%逆勢加碼，而這些有加碼的人，不論是好享退參與者或全體國人，都分別有46%及50%的受訪者有明顯獲利，凸顯低檔加碼對投資表現的挹注明顯。