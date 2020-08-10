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北富銀疑似授信弊案 金管會主委黃天牧：毋枉毋縱

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

富邦金（2881）旗下台北富邦銀爆出對在美掛牌的易恒健康授信弊案，金管會主委黃天牧今（10）日上午參加一場頒獎典禮時受訪表示，上周五檢查局已派員進駐調查釐清相關案情，強調「毋枉毋縱」，會盡速根據調查事實做最後判斷。

北富銀總經理程耀輝7日被吹哨者爆料忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，要求盡速核貸約3,000萬美元，並疑似以程耀輝為最終受益人的境外公司接受不明匯款等，金管會主委黃天牧今天出席「109年銀行業公平待客原則評核表揚典禮」會前受訪證實，「此案是有吹哨者提供資料」，上周五檢查局已派員進駐北富銀調查，釐清相關案情，且不只有針對此案，還包括海外分行授信案。

至於目前調查是否有發現北富銀有嚴重缺失，黃天牧說，嚴不嚴重仍須看檢查報告後再作判斷，此外檢查局是否會調查程耀輝疑似收錢情況，黃天牧亦表示，目前正在檢查中，因這也屬於銀行的重大偶發，所以會請銀行提供查核報告，他強調要「毋枉毋縱」，會根據最後調查的事實做出最後的判斷。對於是否會約談程耀輝到金管會內作說明，黃天牧表示，目前沒有這個計畫，

黃天牧 金管會 北富銀

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