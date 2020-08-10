一銀「里仁卡」歡慶10周年 周二刷卡滿千送50

第一銀行發行結合「有機農業及環境保護」概念的公益聯名信用卡「里仁為美福智聯名卡」，發卡至今已滿十週年，一銀特別舉辦多項刷卡優惠活動，9月底前於一銀網站綁定信用卡振興三倍券，持里仁卡至里仁門市消費滿額，加碼送300元刷卡金。

一銀表示，12月底前，每周二於里仁門市或里仁網購刷里仁卡，滿千送50元刷卡金；申辦新卡首刷贈里仁好料理組，新戶滿額贈M.Rino 20吋行李箱；新戶線上辦卡，再送200元刷卡金。於10月底前核卡之新戶，消費滿額里仁公司再加碼送慈心大自然莊園有機越光米。

一銀於2010年與有機連鎖通路里仁合作發行「里仁為美福智聯名卡」，由第一銀行提撥卡友消費金額的6‰，捐贈予「慈心有機農業發展基金會」與「福智文教基金會」，協助基金會發展有機農業、生態保育、種樹造林、淨塑環保等行動，並透過心靈教育轉化人心，共同守護台灣環境。