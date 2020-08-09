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KO高利定存！8月將除息ETF 最高報酬率8%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
註：季配息ETF之配息率為淨值除配息再乘四，半年配乘二，月配息乘以12。資料來源：CMoney
註：季配息ETF之配息率為淨值除配息再乘四，半年配乘二，月配息乘以12。資料來源：CMoney

台股除權息正夯，上市櫃掛牌ETF也將迎接新一波除息潮，統計到8月底，至少30檔ETF將除息，最高配息率4.2%，雖不比過往收益水準，但近期全球資產都走多，將除息ETF近一月最高報酬率達8%，大多數表現完勝高利定存，投資人可挑高報酬商品賺配息和價差。

8月將除息ETF最大特色是多達29檔債券ETF，和一檔特別股ETF，都是偏穩健的投資商品。法人分析，國際行情高漲雖然致保守資產收益率也下滑，但報酬表現並不差，譬如美元高利定存利率介於1%~2%，波動略高同樣買美元資產的債券ETF，近一月報酬率可達5%~8%。

法人強調，挑配息商品轉向「報酬率先行」。將除息的ETF配息率偏低，但填息機會增，更值得關注配息價差都有動能的潛力商品。

國際行情驚驚漲，在8月將除息的30檔ETF僅一檔配息率超過4%，預計19日除息的FH新興企業債（00760B）每單位擬配發0.75元，配息率4.2%，這也是目前台股掛牌投資級債券ETF收益率最高，主要是投資市場少見的新興市場公司債。

其次有十檔ETF配息率在3%~4%，包括3.8%的群益7+中國政金債、3.5%的FH能源債、元大US高息特別股、3.4%的群益15年EM主權債、3.3%的中信中國債7-10、3.2%的新光15年IG金融債、3.1%的富邦中國政策債、3%的富邦新興投等債、以及元大中國債3-5。

另15檔ETF的配息率逾2%，受到矚目有規模達788億元的月配息ETF-中信高評級公司債，配息率約2.28%，同樣月配息、規模418億元的中信優先金融債約2.5%，還有百億規模等級的群益15年IG公用債、凱基中國債3-10等。至於2%以下仍以公債為大宗，如元大美債20年配息率1.3%、中信美國公債20年約1.1%。

相較7月除息的ETF普遍仍有3%以上收益率，8月除息標的的配息不出色，但在過去一個月都走多，全面繳出正報酬，最佳的群益15年EM主權債勁揚逾8%，群益15年IG公用債漲7.2%居次，再次是FH新興企業債漲6.1%。

FH能源債、凱基醫療保健債、FH製藥債、新光投等債15+、凱基IG精選15+、國泰A級醫療債、富邦全球能源債、中信優先金融債等也翻漲逾5%，另還有元大美債20年、中信高評級公司債、元大US高息特別股等十檔ETF漲4%~5%，將除息的30檔ETF平均報酬率有4.1%。裏頭又以新興債、醫療債、能源債最突出，為動能領先商品。

註：季配息ETF之配息率為淨值除配息再乘四，半年配乘二，月配息乘以12。資料來源：CMoney
註：季配息ETF之配息率為淨值除配息再乘四，半年配乘二，月配息乘以12。資料來源：CMoney

ETF 配息 除息 除權息 台股 定存

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