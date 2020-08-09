轉帳新商機 刷卡落伍了

新冠疫情導致國人今年上半年ＡＴＭ交易型態劇烈改變，提款創新低，轉帳卻大增近三成、預借現金也成長四成。巨災創造新常態，銀行等金融機構也因應需求紛紛推出新服務與行銷模式，以搶占商機。例如玉山銀行近期首創「行動付款通」服務，可一鍵呼叫多家指定金融機構行動銀行轉帳付款，搶攻網購商機；國泰世華銀行因應預借現金大增，也首創ＡＴＭ直接貸款新服務。

玉山銀行為爭取年逾九千億元的轉帳購物商機，宣布導入新型態的轉帳應用「行動付款通」來取代線上刷卡。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，玉山是國內首家在發展開放銀行（Open Banking）上整合台灣Pay支付標準推出行動收款ＡＰＩ的銀行，結帳過程中可自動開啟多家銀行業者行動ＡＰＰ付款，消費者無需自行輸入轉帳帳號及金額，只要用指紋或密碼安全認證，即可完成網購付款，將大幅提升商店訂單成功率和消費者付款的效率。

國泰世華銀行也推出全新的「立馬貸」ＡＴＭ直接辦貸款。國泰世華銀行表示，符合專案資格的民眾，免臨櫃保隱私，就能在ＡＴＭ上操作辦貸款，最快五分鐘內取得所需資金，年利率最低百分之二點六八，可借七年，比預借現金的循環利息百分之六點七五至十五划算，全台四千五百處ＡＴＭ上午九點至晚間十點間提供此項服務。