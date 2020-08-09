轉帳新商機 刷卡落伍了
新冠疫情導致國人今年上半年ＡＴＭ交易型態劇烈改變，提款創新低，轉帳卻大增近三成、預借現金也成長四成。巨災創造新常態，銀行等金融機構也因應需求紛紛推出新服務與行銷模式，以搶占商機。例如玉山銀行近期首創「行動付款通」服務，可一鍵呼叫多家指定金融機構行動銀行轉帳付款，搶攻網購商機；國泰世華銀行因應預借現金大增，也首創ＡＴＭ直接貸款新服務。
玉山銀行為爭取年逾九千億元的轉帳購物商機，宣布導入新型態的轉帳應用「行動付款通」來取代線上刷卡。
玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，玉山是國內首家在發展開放銀行（Open Banking）上整合台灣Pay支付標準推出行動收款ＡＰＩ的銀行，結帳過程中可自動開啟多家銀行業者行動ＡＰＰ付款，消費者無需自行輸入轉帳帳號及金額，只要用指紋或密碼安全認證，即可完成網購付款，將大幅提升商店訂單成功率和消費者付款的效率。
國泰世華銀行也推出全新的「立馬貸」ＡＴＭ直接辦貸款。國泰世華銀行表示，符合專案資格的民眾，免臨櫃保隱私，就能在ＡＴＭ上操作辦貸款，最快五分鐘內取得所需資金，年利率最低百分之二點六八，可借七年，比預借現金的循環利息百分之六點七五至十五划算，全台四千五百處ＡＴＭ上午九點至晚間十點間提供此項服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言