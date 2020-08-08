上海商銀總座陳善忠退休 林志宏明年升任掌舵

上海商銀（5876）今（8）日下午發布重大訊息，經今日董事會討論決議，原總經理陳善忠退休，將由原發言人兼執行副總林志宏升任總經理一職，新任的生效日期為2021年1月1日。今年上海商銀正逢105周年，6月12日才剛舉行新總部大樓的開工動土典禮，如今又換新總經理，可望為公司帶來新經營氣象。

陳善忠2018年接任上海商銀的總經理，當時也是因為前任總經理邱怡仁退休而接任。陳善忠畢業於東吳大學經濟系，1980年進入上海商銀，歷任各部門後，2007年升任執行副總經理。上海商銀指出，陳善忠過去曾負責推出全台第一家24小時ATM服務、第一家與便利商店結盟於店內提供24小時ATM服務，也同時負責該行組織再造，建立作業中心與區域中心制度、新職位職等制度，以及新績效考核制度等，銀行實務資歷豐富，上任後以「聚焦核心，連結價值」為營運主軸，並以企業金融為核心業務，加強中小企業金融、外匯及國際金融（OBU）。

林志宏畢業於國立成功大學與國立台灣大學EMBA，曾任職上海商業儲蓄銀行OBU主管、國外部暨營業部經理、土城分行創行經理、企業金融事業部協理，同時也是上海商銀第一位香港分行幹部等職務，目前是上海商銀執行副總兼發言人，同時對於地岸三地金融業務相當嫻熟。

上海商銀1915年創立，今年正逢105周年，去年稅後純益達197.2億元、年成長7.4％，並創歷史新高紀錄的佳績，今年股東會通過每股配發現金股利2.05元，高於前一年的2元，為國內銀行業最高現金股利。陳善忠首季發說時說上海銀中期發展策略為「深耕台灣、連結兩岸三地、拓展國際業務」，全年策略主軸在「智慧金融、創新永續」。將持續深化滬港台三家「上海銀行」策略聯盟業務合作平台，加速籌建大陸無錫分行，增資柬埔寨子公司AMK微型金融機構，布局更完整的區域網絡。