快訊

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

父親節吃牢飯！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告 高院駁回

上海商銀總座陳善忠退休 林志宏明年升任掌舵

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

上海商銀（5876）今（8）日下午發布重大訊息，經今日董事會討論決議，原總經理陳善忠退休，將由原發言人兼執行副總林志宏升任總經理一職，新任的生效日期為2021年1月1日。今年上海商銀正逢105周年，6月12日才剛舉行新總部大樓的開工動土典禮，如今又換新總經理，可望為公司帶來新經營氣象。

陳善忠2018年接任上海商銀的總經理，當時也是因為前任總經理邱怡仁退休而接任。陳善忠畢業於東吳大學經濟系，1980年進入上海商銀，歷任各部門後，2007年升任執行副總經理。上海商銀指出，陳善忠過去曾負責推出全台第一家24小時ATM服務、第一家與便利商店結盟於店內提供24小時ATM服務，也同時負責該行組織再造，建立作業中心與區域中心制度、新職位職等制度，以及新績效考核制度等，銀行實務資歷豐富，上任後以「聚焦核心，連結價值」為營運主軸，並以企業金融為核心業務，加強中小企業金融、外匯及國際金融（OBU）。

林志宏畢業於國立成功大學與國立台灣大學EMBA，曾任職上海商業儲蓄銀行OBU主管、國外部暨營業部經理、土城分行創行經理、企業金融事業部協理，同時也是上海商銀第一位香港分行幹部等職務，目前是上海商銀執行副總兼發言人，同時對於地岸三地金融業務相當嫻熟。

上海商銀1915年創立，今年正逢105周年，去年稅後純益達197.2億元、年成長7.4％，並創歷史新高紀錄的佳績，今年股東會通過每股配發現金股利2.05元，高於前一年的2元，為國內銀行業最高現金股利。陳善忠首季發說時說上海銀中期發展策略為「深耕台灣、連結兩岸三地、拓展國際業務」，全年策略主軸在「智慧金融、創新永續」。將持續深化滬港台三家「上海銀行」策略聯盟業務合作平台，加速籌建大陸無錫分行，增資柬埔寨子公司AMK微型金融機構，布局更完整的區域網絡。

上海商銀 退休

延伸閱讀

國人ATM使用習慣變了！上半年轉帳筆數首度超越提款

接獲新北警方來電要求操作ATM 高市警成功阻止詐團

中寮女子遭電話ATM詐騙 幸遇上籤、福星員警擋下損失

別再預借現金！國泰世華推ATM立馬貸5分鐘撥款

相關新聞

國人ATM使用習慣變了！上半年轉帳筆數首度超越提款

過去認為國人最愛用ATM提款的觀念要改變了！受疫情影響，國內使用ATM的習慣出現劇烈改變。據財金公司最新統計結果，截至今...

新台幣升值未停歇 專家分析3理由下半年續強

新台幣今年以來升值幅度驚人，拿下「最強亞幣」稱號，出口商急跳腳，不過新台幣升值之路仍未見盡頭，專家認為，在資金行情續航、...

樂天網銀存戶 首年拚50萬

開業進度與資安能力為純網銀的兩大競爭力指標，樂天國際商業銀行董事長簡明仁昨（7）日表示，樂天預計今年10月上旬開業，應該...

許永欽：AI應用有兩大挑戰

金管會副主委許永欽昨（7）日感性引用英國物理學家霍金的名言：人工智慧（AI）的應用如果不是最好的，就是最糟糕的。他個人觀...

張智星 任玉山金科技長

前玉山金控科技長陳昇瑋今年因腦溢血昏迷不幸亡故，他所遺留的職缺，將由台大資工系教授暨台大金融科技研究中心主任張智星接掌，...

穩軍心 北富銀董座陳聖德發員工信

北富銀總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，同為花旗幫的老長官與北富銀董事長陳聖德昨（7）日發給所...

北富銀傳弊案 金管會追查

富邦金控子公司台北富邦銀行昨（7）日爆出授信弊案，總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至有不明鉅款流入以他英譯名字為最...

華銀攻新南向 泰國設據點

華南金控昨（7）日法說會，儘管新冠肺炎疫情影響銀行授信風險與提存費用增加，華南金仍成功控管風險，維持優於同業平均的良好資...

存股族看過來！台股熱 金控7月獲利報佳音

八家金控昨（7）日公布前七月自結獲利，受惠台股行情7月創高、股息入帳高峰，多數金控7月獲利持續成長。

北富銀：總經理程耀輝沒施壓 未涉境外金流

北富銀總經理程耀輝昨遭爆授信弊案，北富銀昨澄清，爆料人指涉的境外控股公司，匯款當時的最終受益人並非程耀輝，也與程無關。程...

北富銀疑涉弊 金管會金檢

北富銀昨爆出授信弊案，總經理程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，不合常理地施壓催促員工盡速核撥貸款，其中也指...

國際板債 前七月贖回兆元

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮，金管會證期局昨（6）日公布最新統計，今年前七月共有113檔國際板債被提前贖...

熱門新聞

存股族看過來！台股熱 金控7月獲利報佳音

估疫情衝擊將到明年春天 張國煒：國際航空巨頭會比星宇慘

新台幣升值未停歇 專家分析3理由下半年續強

張智星 任玉山金科技長

國內再現口罩荒？王美花：物流配送導致

冠徳購入台中裕毛屋崇德店土地 每坪154萬創區域新高價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。