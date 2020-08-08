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國人ATM使用習慣變了！上半年轉帳筆數首度超越提款

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
受疫情影響，國內使用ATM的習慣出現劇烈改變。 聯合報系資料照片
受疫情影響，國內使用ATM的習慣出現劇烈改變。 聯合報系資料照片

過去認為國人最愛用ATM提款的觀念要改變了！受疫情影響，國內使用ATM的習慣出現劇烈改變。據財金公司最新統計結果，截至今年上半年為止，國人使用ATM轉帳筆數年增近三成，累計高達1億6,892萬筆，比提款多出261萬筆數，比重43.7%，也首度超越提款。許多研究單位都預測，台灣「無現金社會」總有一天會來，這時刻恐怕真的快成真。

國人漸漸習慣使用行動支付等非現金交易，加上國際各種PAY引進台灣，改變了ATM交易型態。過去國人還是愛用ATM提錢，據財金公司資料顯示，2019年之前，ATM提款的筆數還是逐年增加，結構比（比重）則逐年微幅減少，至去年才首度跌破50%大關至46.8%，長達八年只減少7.7%。

但是今年新冠疫情元月中旬爆發，迅速改變國人的ATM使用習慣。除了提款之外，國人使用ATM最常就是轉帳、查詢餘額或是繳稅跟繳各種公用費用等。截至去年底結構比第二高的還是轉帳交易，占比僅39.12%，比提款還少了7.67%，二者差距並不小。但今年上半年疫情衝擊下，因為國人出門、旅遊大幅減少，不想要面對面接觸，怕現金鈔券成為病毒傳染源等各種因素影響，二者迅速拉近甚至出現超車逆轉。

據財金公司統計，2月國人使用ATM提款的筆數明顯驟減，從元月的3,144萬筆陡降至2,433萬筆，一個月少了711萬筆，同時也創下近11個月的單月最低紀錄，到4月國旅全面解封前，ATM提款的比重更只剩41.73%，創下有紀錄以來的史上單月新低紀錄。

同時期國人利用ATM轉帳筆數與比重卻一路上升，據財金公司統計，今年累計上半年國人用ATM轉帳累計筆數高達1億6,892萬筆，較去年同期增加29%，占比達43.7%，有紀錄以來首度超越ATM提款的比重43.03%。要不是5、6月國內解封後提款筆數略有回升，否則逆轉超車情況會拉得更開。據財金公司統計上半年國人平均每筆提款金額為6,968元，每筆轉帳金額平均約2萬6,784元。

另一方面，資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣消費者進行2020上半年行動支付大調查，也發現若商家支援所有支付工具，台灣消費者首選行動支付的比例（35.3%），已首度超越實體信用卡或金融卡（33.9%），現金提款減少、行動支付比重增加，受到新冠疫情的推波助瀾，連阿公阿媽都開始用起行動支付，台灣的「無現金社會」有可能即早實現。

ATM 行動支付

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