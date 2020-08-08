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北富銀：總經理程耀輝沒施壓 未涉境外金流

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
北富銀總經理程耀輝。 圖／聯合報系資料照片
北富銀總經理程耀輝。 圖／聯合報系資料照片

北富銀總經理程耀輝昨遭爆授信弊案，北富銀昨澄清，爆料人指涉的境外控股公司，匯款當時的最終受益人並非程耀輝，也與程無關。程耀輝也沒有在會議中施壓或催促同仁盡速核貸。對於金管會進駐金檢，將全力配合調查。

北富銀表示，所有授信案件均依外部法規及內部規範訂定的相關分層負責核決權限及作業流程辦理，有嚴謹的檢核機制，針對易恒健康公司授信案已立即啟動內部稽核專案查核機制。

北富銀表示，調聽相關會議錄音，會議中程耀輝與同仁討論如何在不增加本行風險情況下，於疫情期間協助客戶，並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸。

北富銀說明，香港分行對於易恒健康發出重大的風險通報，主要是針對易恒健康股價下跌，造成單純以股權擔保品計算的LTV（貸款價值比）升高所發出的風險通報。

但除股權擔保品外，貿易融資授信的擔保品尚包含定存、存貨、應收帳款等其他擔保品，加計其他擔保品，整體LTV仍小於百分之五十。通報依內部規定經原核決層級風控長簽核及做風險判斷，並無不顧授信風險的情事。

至於與易恒健康有匯款往來的AIMDA HOLDINGS，北富銀也表示，二○一八年八月匯款當時，AIMDA的最終受益人並非程耀輝，全段匯款金流走向均已查清，均與程無關。

金管會已進駐金檢，北富銀表示，相關個案已立即啟動內部稽核專案查核機制，針對本案做獨立調查也將全力配合主管機關進行相關調查。

疫情 香港

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