快訊

涉未利益迴避 李厚慶遭「移離」專家學者資料庫

颱風明晨恐生成 吳德榮：引進的西南氣流將影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北富銀疑涉弊 金管會金檢

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
北富銀總經理程耀輝遭員工爆料不當施壓貸款，北富銀澄清授信案均依規定辦理，無不顧授信風險或施壓貸款。 圖／聯合報系資料照片
北富銀總經理程耀輝遭員工爆料不當施壓貸款，北富銀澄清授信案均依規定辦理，無不顧授信風險或施壓貸款。 圖／聯合報系資料照片

北富銀昨爆出授信弊案，總經理程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，不合常理地施壓催促員工盡速核撥貸款，其中也指出一間疑似以程耀輝為最終受益人的境外控股公司，早在二○一八年就曾接受易恒健康大股東的匯款，爆料指向程耀輝與易恒健康公司關係啟人疑竇。

銀行局昨天中午已進駐北富銀預計進行金檢，同時要求北富銀盡速交出資料，不排除約談程耀輝說明。

易恒健康是一家中國大陸線上藥品、保健品零售公司，在二○一八年時曾向北富銀香港分行貸款二五○○萬美元。

去年底易恒健康在美上市，但上市後股價逐漸下滑，市值從最初超過三億美元，跌到現在只剩七千多萬美元。因此，北富銀業務單位在今年七月廿九日對易恒健康提出重大信用風險通報。

今年八月初，易恒健康希望能再增貸三千萬美元，卻傳出程無視銀行內部已對易恒健康公司發出的風險通報，在內部會議上施壓或頻頻催促下屬核撥增貸。

爆料人發現，一家疑似以程耀輝為最終受益人的境外控股公司AIMDA HOLDINGS，在二○一八年接受易恒健康的大股東約一百萬人民幣匯款，之後易恒健康公司向北富銀貸款的二五○○萬美元就核貸。爆料人還舉出去年違約的鴻寶資源旗下Agitrade授信案為例，指程不顧授信風險並非第一次。

此案驚動到金管會，檢查局昨中午已進駐北富銀進行金檢，銀行局也已請北富銀盡速提供相關資料。銀行局局長莊琇媛表示，將著重在兩部分做了解，一是易恒健康整個授信過程中，是否符合內部規範與法規；第二是疑似境外公司匯款的部分，也會同步請北富銀提供資料。

莊琇媛表示，請北富銀提供資料後，再由事實認定看是否有必要請總經理進行說明。依目前資訊，易恒健康是美國上市公司，不確定是否符合銀行法上的關係人，將從取得的資料來判斷是否需要採取進一步行動。

此案是否可能只是冰山一角？易恒健康是否也用類似手法向其他國銀貸款？莊琇媛表示，現在先針對易恒健康與北富銀這授信案去查，再看是否有必要更進一步擴大範圍查核。

上市公司 人民幣 北富銀

延伸閱讀

總經理遭爆涉入授信弊案 北富銀：無施壓或催促核貸

北富銀發四點聲明 澄清總經理並無不法

總經理涉弊案 北富銀董座發給員工內部信曝光

相關新聞

台股熱 金控7月獲利報佳音

八家金控昨（7）日公布前七月自結獲利，受惠台股行情7月創高、股息入帳高峰，多數金控7月獲利持續成長。

北富銀疑涉弊 金管會金檢

北富銀昨爆出授信弊案，總經理程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，不合常理地施壓催促員工盡速核撥貸款，其中也指...

樂天網銀存戶 首年拚50萬

開業進度與資安能力為純網銀的兩大競爭力指標，樂天國際商業銀行董事長簡明仁昨（7）日表示，樂天預計今年10月上旬開業，應該...

許永欽：AI應用有兩大挑戰

金管會副主委許永欽昨（7）日感性引用英國物理學家霍金的名言：人工智慧（AI）的應用如果不是最好的，就是最糟糕的。他個人觀...

張智星 任玉山金科技長

前玉山金控科技長陳昇瑋今年因腦溢血昏迷不幸亡故，他所遺留的職缺，將由台大資工系教授暨台大金融科技研究中心主任張智星接掌，...

穩軍心 北富銀董座陳聖德發員工信

北富銀總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，同為花旗幫的老長官與北富銀董事長陳聖德昨（7）日發給所...

北富銀傳弊案 金管會追查

富邦金控子公司台北富邦銀行昨（7）日爆出授信弊案，總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至有不明鉅款流入以他英譯名字為最...

華銀攻新南向 泰國設據點

華南金控昨（7）日法說會，儘管新冠肺炎疫情影響銀行授信風險與提存費用增加，華南金仍成功控管風險，維持優於同業平均的良好資...

北富銀：總經理程耀輝沒施壓 未涉境外金流

北富銀總經理程耀輝昨遭爆授信弊案，北富銀昨澄清，爆料人指涉的境外控股公司，匯款當時的最終受益人並非程耀輝，也與程無關。程...

總經理遭爆涉入授信弊案 北富銀：無施壓或催促核貸

北富銀今天爆出授信弊案，指北富銀總經理程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，要求盡速核撥貸款約3000萬美元，...

總經理涉弊案 北富銀董座發給員工內部信曝光

北富銀總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，同為花旗幫的老長官與北富銀董事長陳聖德今（7）日發給所...

好市多金條「長黑斑」怕價格受影響 內行人曝原因喊別擔心

國內金價已突破7000大關，今（7）日每錢7130元創歷史新高，一名女網友表示，前年從美式賣場好市多（Costco）買了台兩黃金條，沒想到昨日發現「金條長黑斑」，她擔心價格受影響，照片在網上曝光，掀起眾人熱議。

熱門新聞

獨／曾是誠品五大店之一 北車M8誠品捷運店書店29日熄燈

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

北富銀老總爆出授信弊案 金管會：不排除約談說明

總經理涉弊案 北富銀董座發給員工內部信曝光

金價創歷史新高！破七千大關 新人買金飾買不下手

好市多金條「長黑斑」怕價格受影響 內行人曝原因喊別擔心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。