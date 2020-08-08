北富銀疑涉弊 金管會金檢

北富銀昨爆出授信弊案，總經理程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，不合常理地施壓催促員工盡速核撥貸款，其中也指出一間疑似以程耀輝為最終受益人的境外控股公司，早在二○一八年就曾接受易恒健康大股東的匯款，爆料指向程耀輝與易恒健康公司關係啟人疑竇。

銀行局昨天中午已進駐北富銀預計進行金檢，同時要求北富銀盡速交出資料，不排除約談程耀輝說明。

易恒健康是一家中國大陸線上藥品、保健品零售公司，在二○一八年時曾向北富銀香港分行貸款二五○○萬美元。

去年底易恒健康在美上市，但上市後股價逐漸下滑，市值從最初超過三億美元，跌到現在只剩七千多萬美元。因此，北富銀業務單位在今年七月廿九日對易恒健康提出重大信用風險通報。

今年八月初，易恒健康希望能再增貸三千萬美元，卻傳出程無視銀行內部已對易恒健康公司發出的風險通報，在內部會議上施壓或頻頻催促下屬核撥增貸。

爆料人發現，一家疑似以程耀輝為最終受益人的境外控股公司AIMDA HOLDINGS，在二○一八年接受易恒健康的大股東約一百萬人民幣匯款，之後易恒健康公司向北富銀貸款的二五○○萬美元就核貸。爆料人還舉出去年違約的鴻寶資源旗下Agitrade授信案為例，指程不顧授信風險並非第一次。

此案驚動到金管會，檢查局昨中午已進駐北富銀進行金檢，銀行局也已請北富銀盡速提供相關資料。銀行局局長莊琇媛表示，將著重在兩部分做了解，一是易恒健康整個授信過程中，是否符合內部規範與法規；第二是疑似境外公司匯款的部分，也會同步請北富銀提供資料。

莊琇媛表示，請北富銀提供資料後，再由事實認定看是否有必要請總經理進行說明。依目前資訊，易恒健康是美國上市公司，不確定是否符合銀行法上的關係人，將從取得的資料來判斷是否需要採取進一步行動。

此案是否可能只是冰山一角？易恒健康是否也用類似手法向其他國銀貸款？莊琇媛表示，現在先針對易恒健康與北富銀這授信案去查，再看是否有必要更進一步擴大範圍查核。