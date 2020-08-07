總經理遭爆涉入授信弊案 北富銀：無施壓或催促核貸

北富銀今天爆出授信弊案，指北富銀總經理程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，要求盡速核撥貸款約3000萬美元，其中也指出疑似以程耀輝為最終受益人的一家境外控股公司，早在2018年就曾接受易恒健康的大股東高達428萬台幣的匯款。北富銀今下午回應表示，該境外控股公司並最終受益人並非程耀輝，程耀輝也沒有在會議中施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸。

北富銀表示，本行所有業務，包含授信案件，均依外部法規及內部規範訂定的相關分層負責核決權限及作業流程辦理，且有嚴謹之三道防線檢核機制，不容許任何不當操作的空間。相關個案北富銀已立即啟動內部稽核專案查核機制，針對本案做獨立調查也將全力配合主管機關進行相關調查。

對於金管會要調查的兩部分，第一部分是程耀輝是否涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，要求盡速核撥貸款，北富銀澄清，本行已調聽相關會議錄音，會議中總經理與同仁討論如何在不增加本行風險情況下，於疫情期間協助客戶，並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸，所述並非事實。

北富銀也說明，香港分行對易恒健康公司發出重大風險通報，該風險通報主要是針對易恒健康股價下跌，造成單純以股權擔保品計算之LTV升高所發出之風險通報。但除股權擔保品外，本貿易融資授信之擔保品尚包含定存、存貨、應收帳款等其他擔保品，加計其他擔保品全案LTV仍小於50%。通報依內部規定經原核決層級SCO1(風控長)簽核及做風險判斷，並無不顧授信風險情事。

針對以程耀輝為最終受益人的一家境外控股公司，早在2018年就曾接受易恒健康的大股東高達428萬台幣的匯款。北富銀也表示，2018年8月匯款當時，AIMDA HOLDINGS的最終受益人並非程耀輝，全段匯款金流走向均已查清，均與本行程總經理無關。