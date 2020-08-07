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北富銀發四點聲明 澄清總經理並無不法

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

有關今（7）日針對台北富邦銀行總經理程耀輝之相關疑似不當放貸的傳聞，北富銀傍晚發布正式聲明如下：

1、 本行所有業務，包含授信案件，均依外部法規及內部規範訂定之相關分層負責核決權限及作業流程辦理，且有嚴謹之三道防線檢核機制，不容許任何不當操作的空間。有關媒體批露之相關個案，本行已立即啟動內部稽核專案查核機制，針對本案做獨立調查也將全力配合主管機關進行之相關調查。

2、 報導中有關易恒健康公司相關報導，說明如下：

1. 2018年8月匯款當時，AIMDA HOLDINGS 的最終受益人並非本行總經理程耀輝先生，全段匯款金流走向均已查清，均與本行程總經理無關。

2. 有關報導中北富銀香港分行對易恒健康公司發出重大風險通報一事，該風險通報主要是針對易恒健康股價下跌，造成單純以股權擔保品計算之LTV升高所發出之風險通報。但除股權擔保品外，本貿易融資授信之擔保品尚包含定存、存貨、應收帳款等其他擔保品，加計其他擔保品全案LTV 仍小於50%。本通報依內部規定經原核決層級SCO1(風控長)簽核及做風險判斷，並無不顧授信風險之情事。

3. 報導中指出北富銀總經理要求對易恒健康公司增貸乙案，本行已調聽相關會議錄音，會議中總經理與同仁討論如何在不增加本行風險情況下，於疫情期間協助客戶，並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸乙事，報導所述並非事實。

3、 報導中有關Agritrade 授信違約案，本案共有34家國內外金融機構受影響，總壞帳金額達9億4千3百萬美金。本授信案係依本行內部授信核決權限進行核貸，於違約發生後亦已依內外部壞帳處理規範及流程，進行提存及轉銷呆帳。

4、 誠信為富邦金控最重視之企業文化，我們相信同仁之作為與決策，必恪守應有之高標準。在信任同仁操守的前提下，本行亦會公正查明事實，對客戶、股東、投資人及全體員工做清楚的說明。

北富銀 台北富邦銀行

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