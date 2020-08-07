總經理涉弊案 北富銀董座發給員工內部信曝光

北富銀總經理程耀輝遭員工控訴不當施壓貸款，甚至海外帳戶有不明鉅款，同為花旗幫的老長官與北富銀董事長陳聖德今（7）日發給所有員工的一封內部信件曝光了，內容表示銀行揮舞著「誠信」大旗服務客戶，面對質疑，要展開內外部調查，「相信每一位同仁，所有內部制度與流程均依分層負責專業判斷」，他說相信公司調查很快會有個結論，並希望員工繼續堅守崗位，正常工作。對此富邦金證實，北富銀董事長陳聖德今天確實有發了一封信件給所有的銀行員工。

據了解，陳聖德發出員工內部信全文如下：

一則標題聳動的新聞，也許攫住你我今天早上的注意力。

我們可以理解，也能感同身受，你在閱讀時可能產生的驚詫與疑問。

我們始終相信每一位同仁，所有內部制度與流程均依分層負責專業判斷，公開與透明是我們最重視的原則，不會有一絲動搖。在我們揮舞著「誠信」大旗服務所有客戶時，面對質疑，我們業已展開內外部的調查。讓我們一起靜待調查出爐，相信很快會有個結論。

此時此刻，我們需要大家繼續堅守崗位，正常工作。讓我們一起前進，用正向的力量細心呵護每一位團隊成員，謝謝。

董事長 陳聖德