好市多金條「長黑斑」怕價格受影響 內行人曝原因喊別擔心

國內金價已突破7000大關，今（7）日每錢7130元創歷史新高，一名女網友表示，前年從美式賣場好市多（Costco）買了台兩黃金條，沒想到昨日發現「金條長黑斑」，她擔心價格受影響，照片在網上曝光，掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文提到，金條前年6月購入從沒拆封過，平常也以夾鏈袋密封放在防潮箱，而且其它金飾完好無缺，唯獨這塊正反面都長黑斑，因此好奇詢問「有人的王鼎金塊也長黑斑嗎？」

貼文一出，多數網友認為黃金長黑斑屬於正常現象，「局部沒有關係，完全不會影響金塊的賣價的價值」、「除了心裡有點不舒服以外，根本不影響黃金價格，可能是當初包裝時沾到手汗，導致污漬在黃金表面氧化」、「黃金表面自然氧化，火燒一下就不見了」、「我有買過其他牌子的，放久是變紅點，銀樓說是金條密封時有碰到水氣或手汗，潮濕引起的，外觀是不影響賣價」、「黑斑正常啦！銀樓照收不誤」。

另外，民眾購買金條後應注意其外包裝的密封性，最好不要輕易打開，避免金條與潮溼空氣接觸，且放在乾燥、清潔的地方，也要避免用手觸摸，因為手上的汗液不利於金條的保存。