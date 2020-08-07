北富銀總爆收錢不當核貸 銀行局長莊琇娞說要看這二點

針對台北富邦銀總經理程耀輝遭爆料，指以他名字為「最終收益人」的海外資本公司收受400餘萬元款項，打算多核批一家美國上市公司易恒健3,000萬美元（約9億元台幣）的中期貸款，疑涉有不當授信，金管會銀行局長莊琇媛今（7）日中午表示，主要關注二大塊，要求北富銀公司儘速提供匯款、授信流程等資料，再決定是否約談總經理等後續處置。

莊琇媛說，銀行昨天已接獲消息，已請北富銀提供資料，包括針對消息來源，對易恒健康公司的授信情形、匯款等，爆料者並沒有跟金管會舉報。

至於先請北富銀儘速提供資料，後續看有沒有必要狀況，採取後續的處理行動，包括是否約談總北富銀經理程耀輝到金管會說明。

至於是否涉及不當授信，要看二塊，一是北富銀對易恒健康的授信，看整個授信流程，有沒有符合公司自己內控規範與法規的規定；第二塊是疑似匯款，也會請北富銀提供資料再來判斷。

至於是否涉及關係人交易問題？莊琇媛也說，現在還不很確定，易恒健康是在美國掛牌上市的公司，所謂關係人是否符合我國銀行法上的關係人，都得等北富銀提供資料後，再做判斷。屆時能得到資料範圍，再決定後續是否需要下一步請國外公司提供資料。

據外界爆料易恒健康是北富銀香港分行的授信客戶，同時是一家美國掛牌的線上藥品、保健品零售公司，但去年11月在美國上市後，股價一路從10美元下滑至今年8月5日只剩2美元，被北富銀分行列為「重大信用風險」通報公司，提醒公司不能再核貸。但是爆料者指稱，今年在台灣的北富銀母公司總經理程耀輝卻電話催促下屬要再核撥3000萬美元貸款，有不合常理之處。

同時爆料者指疑似以程耀輝為最終受益人的一家境外BVI控股公司AIMDA HOLDINGS，曾於2018年接受易恒健康大股東人民幣10萬元匯款，因此2018年先核貸給易恒2,500萬美元的貸款。