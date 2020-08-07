成軍時稼動率曾僅個位數 旭隼磨刀12年擠身千金股

旭隼（6409）今年上市第六年，無懼新冠肺炎疫情，度過首季低谷後，業績逆勢走升，上半年累計每股純益（EPS）14.43元，超越去年同期11.87元，給外界對業績更多想像空間，激勵其股價走強，今（7）日盤中奔紅長廷，一口氣衝破千元關卡，最高漲至1,010元，成為台股第六檔千金股。

旭隼於2008年，在董事長暨總經理謝卓明領軍下成軍，專注不斷電系統（UPS）設計生產製造服務（DMS）模式，不作自有品牌、不跟客戶競爭，2014年3月31日上市，用了六年多時間登上千金，達成速度僅次矽力-KY。旭隼誕生於全球受金融海嘯襲擊的2008年，曾度過單月出貨只有兩個貨櫃、產能利用率僅個位數的日子，但自2008年後，年年獲利。

旭隼提供客戶一站式購齊全方位UPS及太陽能逆變器產品DMS服務，並以自動化提高生產效率，縮短交期、降低庫存，這樣的商業模式，讓公司營收規模年年創高。旭隼從2010年全年營收26.4億元，到2018年首度突破百億，來到114億元，去年全年營收進一步擴大到129億元，2013年開始每年EPS都超過10元。今年上半年，旭隼逆勢而上，累計營收64.07億元，年增2%；稅後純益 11.92 億元，年增22%；EPS為14.34元。

據悉，在全球UPS製造商委外比重不到10%的局勢下，前十大UPS品牌中，有四家是旭隼客戶。法人看好，在肺炎疫情爆發後，UPS領導品牌將加強委外釋單，加上南非、巴基斯坦訂單增加，尤其南非近年電力系統不穩，逆變器需求增加，皆有助旭隼營運。旭隼7月繳出單月營收12.38億元成績，年增20.6%，顯示成長動能有延續到第三季的跡象。

謝卓明日前於股東會時表示，今年上半年營運保持成長，是分散客戶跟產品多元的成果，但對下半年展望保守。他說，相較第二季客戶因有庫存需求拉貨，第三季拉貨力道會放緩，下半年要看各國解封後的需求，目前還不是很明朗。訂單能見度維持一貫的約30天。