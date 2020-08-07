ADIDAS Q2財報不如預期 法人對台股供應鏈中立評價

ADIDAS公告第2季財報，營收及毛利率優於市場預期，然因新冠肺炎情情增加一次性認列費用，稅後虧損幅度高於市場預期，分析師指出，受大中華市場5、6營收轉為雙位數成長、第3季營收展望的年衰退幅度介於中至高個位數等因素中，考量ADIDAS在下半年仍有庫存去化壓力，因此，對台股供應鏈維持中立評價。

ADIDAS在昨（6）日晚間公告第2季財報，營收35.79億歐元，若排除匯率影響年衰退34% ，大幅度衰退主因受新冠疫情影響，各國採封城措施導致位於亞太地區以外的其他國家門市接近全數暫停營業，自5月始有門市重新開放營業，至6月底約83%門市已恢復營業，其中，4-5月全球線上銷售業務成長率達三位數，第2季線上銷售營收年成長93%，毛利率下降2.4個百分點至51%，優於市場預期。

受營收規模下滑、因線上銷售業務大幅成長帶動物流成本提升及呆帳損失認列導致整體費用率提升，導致營業利益率下滑至-9.3%，營業損失達3.33億歐元，本業損失高於市場預期，每股稅後純益（EPS）為-1.51元，低於市場預期。

ADIDAS展望第3季營運，預期營收較去年同期衰退中至高個位數，約當預期季營收介於58.33~60.90億歐元，區間上緣略高於原市場預估營收59.66億歐元，並預估營業利益介於6~7億歐元間，若肺炎疫情未再擴散至再度封城的情況下，預期隨客流量改善，營運及獲利將逐步回復正常軌道。