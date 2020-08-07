存戶搶優利 留意3大門檻

國人熱愛儲蓄，銀行的新台幣優利存款方案，向來是銀行最熱門的理財商品，尤其疫情過後金融市場劇烈波動，對於保守理財者來說更是想「緊抱」現金，但民眾在搶高利存款前，可要特別留意三大門檻。

銀行主管指出，目前市場新台幣活儲利率約百分之○點一至○點三，各銀行會視自家銀行的承受能力，給予新台幣存款優利的優惠活動，但民眾要特別留意門檻，包含優利存款額度的天花板、是否限制是新資金、申辦資格等。

綜觀目前多家銀行推出的新台幣優利活動，都有設定優惠天花板，例如只有限制在十萬元以內才給予高利優惠，假設將一百萬元資金放入優利活儲存款，年利率百分之一點一，在沒有天花板限制下一年後可領一萬一千元，但若有天花板限制十萬元，則可領到的利息僅有一千一百元。

另也有銀行會限制必須要是新資金或新戶，新資金通常是指在優利活動利息計算期間內，從該銀行以外匯入的資金，例如用其他銀行轉帳、臨櫃用現金存入或用ATM存入現金等。

在客戶資格上，部分銀行會針對理財客戶，而現在許多銀行都有各自推出數位帳戶，目前市場至少有十家以上銀行有數位帳戶，為吸引民眾加入數位帳戶，會針對數位帳戶客戶給予比一般銀行更高的新台幣利率，以目前數位帳戶新台幣活儲利率平均約達百分之一，也針對數位帳戶的活儲客戶推出短期的高利率優惠。