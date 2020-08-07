銀行逆勢搶台幣 年息上看2％

新冠肺炎疫情衝擊金融市場，中央銀行降息救市，全球正式進入低利率時代，但銀行近期逆勢搶新台幣，多家銀行推出新台幣優利存款，年息最高上看百分之二，吸引不少存款族搶申辦。

疫情重創全球經濟，金融市場面臨波動風險，也帶動民眾理財的風險意識抬頭，銀行業者指出，根據主計總處預估，今年國內儲蓄率將可望創下逾卅年新高，顯示保守穩健配置的存款族仍然是疫情後許多民眾的取向。

因應存款族需求，多家銀行逆勢砸成本搶新台幣優利存款。以渣打銀行來說，推出新台幣活期存款優惠，即日起至十月廿日，存入新台幣十萬元以上的新資金，提供優惠年利率百分之○點五五，存入金額越高，年利率加碼幅度越大，存入新資金達新台幣兩百萬元，優惠年利率會加碼至百分之一點○五，另針對理財客戶給予額外加碼，最高利率可達百分之一點一五。

王道銀行昨也推出新台幣一年期優利定儲年利率百分之○點八八，即日起至九月三十日，不限存款筆數，新台幣三千元就可以起存，利息採複利計算且到期一次付息。

另華南銀行與聯邦銀行，為增加數位存款客戶，皆針對數位存款帳戶推出新台幣活儲優利存款。華南銀行表示，即日起至今年十二月底止，在新台幣的數位存款存五萬元至十萬元的部分，享有最高百分之二點五優惠存款利率，比一般銀行的活儲年利率多三十一倍，也比三年期定存利率高出約三倍。

聯邦銀行也針對數位帳戶的客戶，將新台幣存款優惠延長至十月廿日，新台幣活儲存款帳戶只要平均存款餘額在十萬元以內，提供年利率百分之二的優惠。

聯邦銀行表示，數位存款帳戶的新台幣優利活動其實從今年上半年就推出，受到疫情及央行宣布降息影響，活動吸引不少小資族及年輕客群申辦，六成以上用戶年齡介於廿至卅五歲之間，不僅創造申辦潮，也幫助銀行經營客戶的年齡層向下延伸，成功引進新世代的年輕族群。