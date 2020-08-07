元大奪債券交易雙冠王

櫃買中心最新債券買賣超統計出爐，不論買方還是賣方，都是「元大」奪下第一。資料顯示，7月元大銀行大買台債95億元、登上買債王寶座；至於元大證券則是拋售債券128億元、高居賣債冠軍，「元大」拿下債券交易雙冠王，引發市場熱議。

櫃買中心資料顯示，7月買超債券前五大機構，幾乎都是銀行，依序為元大銀、中華郵政、花旗（台灣）銀行、農業金庫與安泰銀行，單月買超債券金額分別為95、75、62、61和40億元。

資深債券商主管分析，以銀行為主的金融機構像是元大銀、「綠巨人」中華郵政7月大買債券，主要還是基於資金去化需求，且從每日盤中交易情況觀察，這些金融機構雖然持續買進公債，但不少業者對公司債的加碼意願更為濃厚，主要是相對於頻頻探底的公債利率，公司債的「絕對報酬」較高、吸引力更強。

至於具有外資保管行背景的花旗（台灣），7月也積極敲進短券、公司債，躋身買超季軍。券商主管說，花旗7月大買債，應該是基於自營部位的投資需求，而非協助具炒匯意圖的外資在台停泊資金。有「小金人」封號的農業金庫，7月也進場加碼公債，並奪下買超第四名。安泰銀以黑馬之姿拿下債券買超第五大，交易員透露，主要是7月踴躍加碼公司債所致。

7月買超債券第六至第十名，依序為凱基銀、康和證、聯邦銀、星展（台灣）銀行和國際票券，買超金額介於10億~23億元。

在賣超機構部分，前十大裡有一半為證券商，另一半是銀行。其中，賣超前五大依序為元大證、永豐銀、元富證、富邦證和兆豐銀行，除元大證賣超金額突破百億規模外，第二至第五大的賣超金額介於76億~97億元。券商主管說，證券商因經營承銷業務，會在次級市場進行公司債交割，是證券商賣超金額較大的主因。至於銀行，大賣債券的原因通常都是實現獲利、入袋為安。