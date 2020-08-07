10年債殖利率 探底

國內資金去化管道有限，金融機構只好硬著頭皮買公債，使公債殖利率跌跌不休。櫃買中心資料顯示，10年期主流公債殖利率昨（6）日續跌0.44個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），收在0.3953%，為歷史新低紀錄。

美國等先進國家瘋狂印鈔票，熱錢在亞洲新興國家亂竄，此一外溢效果造成的資金行情不僅發生在台股，台債也充分受惠、展現強勁多頭氣焰，10年期主流公債前日跌破0.4%大關後看回不回，昨日再度下滑至0.3953%，締造新低紀錄，5年期公債並未成交。

資深券商主管說，因應新冠肺炎疫情，中央銀行刻意維持寬鬆環境，再加上7、8月適逢現金股利發放旺季，金融機構領到股息後手頭資金更加氾濫，「公債利率就算低也得買，總比資金爛在帳上零收益來得強」。

儘管財政部長蘇建榮日前釋出可能增加舉債的消息，但對於擬增發的金額、頻率與期間等細節均不明，暫時未對公債市場有明顯影響。現在就等9月23日，國庫署的發債計畫出爐。