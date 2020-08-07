印尼銀行來台設分行 開例

史上首見，印尼銀行來台設分行，新南向政策奏效。金管會昨（6）日核准印尼第一家國有銀行，印尼商印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）將來台設分行，這也是第一次有印尼的銀行來台灣設立分行。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，印尼人民銀行是首家在我國設立分行的印尼銀行，該行表示台灣在亞洲市場具有重要戰略位置，可掌握區域合作及跨境服務的機會。

申設分行能提供更多元化服務，包括匯兌業務、企業金融業務及資金管理與通匯銀行等金融服務，可提高該行在國內及區域能見度，有助於該行發展及強化在全亞洲市場布局策略。

金管會表示，印尼人民銀行設立台北分行有助我國金融市場的國際化，對提升台灣及印尼的雙邊貿易及投資關係具有正面的效益。

首度有印尼銀行看中台灣市場，這也是政府近年來推動新南向政策的成效之一。

金管會上一次核准外銀來台設分行，是在2016年，法國外貿銀行辦事處升格分行。

黃光熙表示，目前本國銀行在印尼有一家子行、五家辦事處，子行是中信銀，辦事處則有國泰世華、上海商銀、台銀、一銀及台北富邦。

他表示，印尼的銀行法規未開放外銀設分行，這次核准印尼銀行來台設立分行，「是我們主動釋善意」。

至於印尼人民銀行來台鎖定的客群？黃光熙表示，包括移工匯兌業務、微型企業等，也會跟國內銀行合作相關業務。

印尼人民銀行在1895年設立，是印尼四大國有銀行之一，也是印尼第一家國有銀行，總部設在印尼雅加達，業務發展著重於微型與中小型企業金融，為印尼微型企業金融的先驅，在全球各地共有五個海外營運單位。

依據2019年7月底銀行家（The Banker）雜誌排名，該行第一類資本在全球排名第128名，總資產排名為該國第一名，符合外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條所列全球排名前500大的要求。