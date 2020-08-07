手機門號辦貸款 月底開放

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

金管會昨（6）日表示，銀行公會電子銀行業務安控基準8月底修改完成，屆時所有銀行可申請開辦手機門號辦貸款業務。

金管會2018年9月公布核准第一個沙盒實驗案，凱基銀行與中華電信合作，結合手機身分認證技術，推出線上信用卡及信貸業務，並在同年12月5日進入沙盒實驗，去年8月實驗成功。

依規定，只要實驗成功，金管會就要檢討現行法令，由於凱基與中華電信實驗的手機門號貸款案，未涉法律、法規命令禁止項目，只涉及電子銀行業務安控基準及銀行公會相關自律規範。

金管會也請公會檢討相關規定，在等待期間，凱基也向金管會申請試辦，以延續實驗期間的業務，今年3月凱基這項業務試辦也結束，但銀行公會的安控基準修正還是還沒完成。

安控基準的修正會不會太慢了？金管會銀行局副局長黃光熙表示，公會快完成了，預計8月底，修正過程凱基也都有參與討論，修正後的規定一出來，所有銀行就都可以經營這項業務，手機門號辦貸款，在凱基銀行獲准進沙盒後，也有多家銀行向金管會表達興趣想跟進。

此外，監理沙盒創新實驗最近也有明顯放慢現象，根據金管會最新資料，在開辦的第一年，2018年5月1日到2019年4月30日，受理申請件數有十件。第二年，從2019年5月到今年年4月30日，降至三件。第三年，從今年5月1日至今，也只有一件。

凱基銀行 金管會 手機

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