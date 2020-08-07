兆豐銀挺紓困 辦理振興貸款績優

兆豐銀行日前獲得金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」績優銀行殊榮，該行表示，截至7月底新核准紓困件數達4.38萬件，核准總金額已高達1,095億元，除了力挺紓困，金融國家隊龍頭兆豐銀行，也全力推動兆元振興措施。

兆豐銀自7月開辦「公股攜手，兆元振興」融資方案以來，已協助982家企業取得新核准額度，額度合計達新台幣329億元，成果斐然。加上力挺台商回台投資的加持效益，日前通過晶元光電回台投資建置產線授信案，支持封測廠矽格公司取得資本性投資所需資金，以最快速度核貸，力挺資安通訊產業。

面對疫情嚴峻未歇，兆豐銀行全行總動員，透過敦親睦鄰關懷行動，已協助超過7,000戶小規模營業人申請紓困融資。過去兆豐銀行的客戶結構主要以大型集團企業戶為主，中小企業佔比相對偏低，此次藉由「敦親睦鄰」行動同步推動企金轉型，讓兆豐銀的企金客層涵蓋大、中、小型客戶。

兆豐銀表示，推動企金轉型已有相當成效，截至7月底，對中小企業放款餘額高達新台幣5,141億元，比去年同期大幅增加422億元，承作戶數亦增加1萬多戶。

台商回台專案部分，兆豐銀指出，新冠肺炎疫情加速廠商在台布局的意願與速度，帶動融資需求，截至7月底，該行已核貸台商回台專案額度540億元以上，另有多筆授信案正積極爭取往來，相關效益可望這幾年內陸續顯現。

根據財政部統計，兆豐銀行辦理台商個人匯回件數及金額占國內個人總件數及金額約二到三成左右，就匯回件數與金額來說，兆豐銀行均為金融界的翹楚，一條龍專業服務，廣受客戶肯定。