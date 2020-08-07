快訊

路透：美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

31家金融機構 須設資安長

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 / 台北報導
（聯合報系資料庫）
（聯合報系資料庫）

金融科技（FinTech）風潮下，資訊安全威脅日益嚴峻，金管會副主委暨資安邱淑貞昨（6）日發布「金融資安行動方案」36項措施，四年內逐步推動，同時宣布資產兆元以上金融機構，包括銀行、保險等，2021年底前須強制設置副總級以上的高階資安長。

今年上路的三家純網銀，實收資本額200億元以上證券商也要設立資安專責機構，17家銀行、8家保險公司、三家證券公司、三家純網銀，總計31家金融機構，明年底前須完成建置。

據了解，三家純網銀都已設置資安長。

邱淑貞說，金管會推動金融資安行動方案的目標為追求安全、便利與不中斷的金融服務。行動方案將每半年動態檢討，她提醒金融機構因應資安風險，應有所作為、提早預防、超前部署。

金管會此次推動資安行動方案包括四大構面共36項措施，將與各公會制定相關自律規範，讓業者有所遵循與落實；也會要求各別公司應建立監控應變小組；考量資安人才缺乏，金管會也會與各大學產學合作，或跨業跨領域合作，培養相關人才。

邱淑貞說，資安攻擊已無國界，金管會也重視國際合作，總體上要做到公私立機構共同合作、資源分享達到聯防功能；監理上，金管會也會依大小機構規模與特性，進行差異化管理。

若沒有落實或效果打折，金管會也擬祭出獎懲措施，連結新業務准駁，及中央存保與保險安定基金費用會比較高，以達政策有效性。

金管會也研究導入美國的「資料保全避風港」計畫，能在戰爭、巨災等災難性事件中，保全客戶資料。

金管會表示，參考美國NYDFS、歐盟EBA要求金融機構應有獨立資安職能，指定資安長向董事會報告與問責， 目前已有要求成立資安專責單位，但為提升決策能量，因此再推動一定規模金融機需要設置高階資安長，需副總級以上得兼任，並需辦理董監事資安課程，由上而下形塑重視資安的組織文化。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

資安 金管會 邱淑貞

延伸閱讀

金管會：手機門號辦貸款 8月底銀行可開辦

金管會核准 印尼第一家國有銀行將來台設分行

大同股東召開股臨會 金管會快速回覆經濟部

金管會：兆元以上銀行保險業 2021年底前強制設資安長

相關新聞

國銀對陸曝險 降到新低點

受疫情及美中貿易戰影響，第2季本國銀行大陸曝險金額占淨值比重持續下降至40.9%，再度跌到歷史新低，並首見沒有銀行逾七成...

31家金融機構 須設資安長

金融科技（FinTech）風潮下，資訊安全威脅日益嚴峻，金管會副主委暨資安長邱淑貞昨（6）日發布「金融資安行動方案」36...

印尼銀行來台設分行 開例

史上首見，印尼銀行來台設分行，新南向政策奏效。金管會昨（6）日核准印尼第一家國有銀行，印尼商印尼人民銀行（Bank Ra...

兆豐銀挺紓困 辦理振興貸款績優

兆豐銀行日前獲得金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」績優銀行殊榮，該行表示，截至7月底...

國際板債 前七月贖回兆元

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮，金管會證期局昨（6）日公布最新統計，今年前七月共有113檔國際板債被提前贖...

金管會：金融機構服務中斷 不可逾四小時

金融體系面臨駭客病毒、網路攻擊勒索、資料外洩及資訊中斷等四大資安威脅，為避免系統遭癱瘓中斷，金管會首度要求所有金融機構在...

元大金豪捐上億愛心振興卡助弱勢 五大子公司高層挺

今年初新冠肺炎疫情爆發後，元大金控（2885）收到多家社福團體反映，捐款較去年同期減少二至三成，以元大長期支持的公益夥伴...

10年債殖利率 探底

國內資金去化管道有限，金融機構只好硬著頭皮買公債，使公債殖利率跌跌不休。櫃買中心資料顯示，10年期主流公債殖利率昨（6）...

元大奪債券交易雙冠王

櫃買中心最新債券買賣超統計出爐，不論買方還是賣方，都是「元大」奪下第一。資料顯示，7月元大銀行大買台債95億元、登上買債...

手機門號辦貸款 月底開放

金管會昨（6）日表示，銀行公會電子銀行業務安控基準8月底修改完成，屆時所有銀行可申請開辦手機門號辦貸款業務。

勞基法違規大戶！ 南山人壽連三年狀況最多

全國各縣市公布違反勞動法令企業名單，南山人壽連續三年名列違反勞動法令裁罰狀況最多企業，南山人壽回應會虛心檢討，持續改善，...

金融科技落地接軌 永豐金證券推動營運流程數位化

為打造數位金融健全體質，永豐金證券加速推動營運數位優化，永豐金證券總經理江偉源表示，以標準化、集中化與無紙化為目標，從客戶端的使用服務及內部作業優化同步推展，運用金融科技加速數位改造，上半年已在數位開戶、存股平台、複委託獲得具體成績，下半年會在作業流程數位化工程取得成果，讓金融科技真正在永豐金證券落地接軌。

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

網曝領動滋券跳「不合規定」警告？實測領券1分鐘到手

聯發科攜手英特爾攻5G 將於2021年初亮相

第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

政府安心旅遊竟成物價下跌推手 主計總處點出這原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。