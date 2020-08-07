31家金融機構 須設資安長

金融科技（FinTech）風潮下，資訊安全威脅日益嚴峻，金管會副主委暨資安長邱淑貞昨（6）日發布「金融資安行動方案」36項措施，四年內逐步推動，同時宣布資產兆元以上金融機構，包括銀行、保險等，2021年底前須強制設置副總級以上的高階資安長。

今年上路的三家純網銀，實收資本額200億元以上證券商也要設立資安專責機構，17家銀行、8家保險公司、三家證券公司、三家純網銀，總計31家金融機構，明年底前須完成建置。

據了解，三家純網銀都已設置資安長。

邱淑貞說，金管會推動金融資安行動方案的目標為追求安全、便利與不中斷的金融服務。行動方案將每半年動態檢討，她提醒金融機構因應資安風險，應有所作為、提早預防、超前部署。

金管會此次推動資安行動方案包括四大構面共36項措施，將與各公會制定相關自律規範，讓業者有所遵循與落實；也會要求各別公司應建立監控應變小組；考量資安人才缺乏，金管會也會與各大學產學合作，或跨業跨領域合作，培養相關人才。

邱淑貞說，資安攻擊已無國界，金管會也重視國際合作，總體上要做到公私立機構共同合作、資源分享達到聯防功能；監理上，金管會也會依大小機構規模與特性，進行差異化管理。

若沒有落實或效果打折，金管會也擬祭出獎懲措施，連結新業務准駁，及中央存保與保險安定基金費用會比較高，以達政策有效性。

金管會也研究導入美國的「資料保全避風港」計畫，能在戰爭、巨災等災難性事件中，保全客戶資料。