金管會：金融機構服務中斷 不可逾四小時

金融體系面臨駭客病毒、網路攻擊勒索、資料外洩及資訊中斷等四大資安威脅，為避免系統遭癱瘓中斷，金管會首度要求所有金融機構在四年內要完備資安防護體系，最大可容忍的服務中斷時間不可逾四小時，未來依職業別，有市場性及關鍵設施的金融機構，時間更要縮短。

有些攻擊潛伏期達半年到一年半，極難偵測與防範；有些則是像北韓有專業的國家級金融犯罪組織，考驗的不僅是事前防禦，還有事中的緊急應變及事後的災害復原能力。

深化金融服務不中斷部分，金管會副主委暨資安長邱淑貞說，國際趨勢對銀行要求最大可容忍時間在四小時內完成，但證券跟保險內部條件又不同，未來依職業別訂定作業韌性參考規範，有市場性及關鍵設施的金融機構，可容忍中斷時間應該要比自律規範的四小時更短。目前金管會針對服務中斷時間沒有統一規範。

至於資安聯防方面，金管會鼓勵金控建立電腦資安事件應變小組，目前不少金控已有自建資安監控機制，包括國泰世華銀去年底建置，其他像台灣銀行、中國信託、玉山銀也都有自建監控機制。