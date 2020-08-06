利率太低 國際板債前七月遭大舉贖回破兆元大關

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮，金管會證期局今（6）日公布最新統計，今年前七月共有113檔國際板債被提前贖回，總贖回金額達339.93億美元，折合新台幣約1兆28億元，所幸7月仍有12檔發行，對國際板債籌碼面不無小補。

因應新冠肺炎疫情，Fed大舉降息，全球主要國家的央行貨幣政策偏向寬鬆，大筆資金湧入債市避險，加重債券的殖利率跌幅，發行商為了發行利率較低的新債，開始提前贖回舊債，成為國際板債券大幅贖回的主因。

據金管會今日統計，去年前七月僅有九檔國際板債遭贖回，今年前7月則高達113檔。

以7月單月來看，今年有15檔國際板債券被贖回，總贖回金額31.17億美元，折合新台幣約919.6億元；相較下，去年7月僅有一檔國際板債券被贖回，總贖回金額0.2億美元。

累計今年前七月總贖回金額高達339.93億元美元，相較去年同期成長33倍之多。國際板債券被發行機構大量贖回，身為主要買家的壽險業受到影響，國際板約七、八籌碼成握在壽險公司手中，國際板債券被大量贖回，壽險業有現金要再去化投資的壓力。壽險業必須尋找新標的，否則將造成投資收益率下降，影響業者獲利表現，也影響到能給客戶的保單宣告利率。

今年以來國際板債券發行量不低，前七月一共發行130檔、金額逾439.16億美元，已經高於去年全年國際板債券254億美元的發行量，可望終結2017年開始連續三年發行量衰退的情況。

根據金管會統計，7月底國際板債券流通在外檔數646檔，流通餘額1,775.02億美元，略高於6月的1773.02億元，流通金額小幅回升。