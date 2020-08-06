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金管會核准 印尼第一家國有銀行將來台設分行

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

看中台灣市場，印尼第一家國有銀行印尼商印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）將來台設分行，金管會今（6）日核准申設案，主要客群鎖定移工及微型企業。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，印尼人民銀行是首家在我國設立分行的印尼銀行，該行表示台灣在亞洲市場具有重要戰略位置，可掌握區域合作及跨境服務的機會。

申設分行能提供更多元化服務，包括匯兌業務、企業金融業務及資金管理與通匯銀行等金融服務，可提高該行在國內及區域能見度，有助於該行發展及強化在全亞洲市場布局策略。

金管會表示，印尼人民銀行設立台北分行有助我國金融市場的國際化，對提升台灣及印尼雙邊貿易及投資關係具有正面效益。

金管會上一次核准外銀行來台分行，是在2016年，法國外貿銀行辦事處升格分行。

黃光熙表示，目前本國銀行在印尼有一家子行、五家辦事處，子行是中信銀，辦事處則有國泰世華、上海商銀、台銀、一銀及台北富邦。印尼的銀行法規未開放外銀設分行，我們這次核准印尼銀行來台設立分行，是金管會主動釋善意。

印尼人民銀行在1895年設立，是印尼四大國有銀行之一，也是印尼第一家國有銀行，總部設在印尼雅加達，業務發展著重於微型與中小型企業金融，為印尼微型企業金融的先驅，在全球各地共有五個海外營運單位。

依據2019年7月底銀行家（The Banker）雜誌排名，該行第一類資本在全球排名第128名，總資產排名為該國第一名，符合外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條所列全球排名前500大的要求。

印尼 金管會 人民銀行

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