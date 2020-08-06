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疫情嚇壞 國銀大陸曝險降至歷史新低

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

疫情及美中貿易影響，今年第2季本國銀行大陸曝險金額占淨值比重持續下降至40.9%，再度跌到歷史新低，並首見沒有銀行逾七成；大陸曝險金額剩1.56兆元，比去年同期大減2,031億元。

金管會今（6）日公布本國銀行大陸曝險部位，金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年第2季底止，本國銀行對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度，也就是大陸曝險總額度，有1兆5674億元，占淨值比率為40.9%。

國銀大陸曝險比重已經連續八季下降，40.9%的水位更是有這項統計以來最低值。

黃光熙表示，大陸曝險部位的下降，主要是因受美中貿易及疫情影響，台資銀行業務相對謹慎，金管會會持續注意後續變化。

黃光熙說，2017年下半年開始，曝險總額跟淨值都有增加，當時曝險比率在53%到55%之間；2019年授信金額減少，淨值增加，所以曝險比下降減，2019年最後一季46%，今年第1季再減少。

第2季的授信等曝險金額，比第1季減少600多億元，淨值增加1,736億元，使得曝險比率持續往下降。

若跟去年同期相比，今年第2季的曝險金額則大減2,031億元。不論是跟去年同期相比，或跟前一季相比，大陸曝險金額的減少金額，都有明顯放大。

根據金管會規定，銀行大陸曝險金額不能超過淨值1倍，對於個別銀行若超過淨值80%，金管會就會列警示，特別關注。

但去年以來，就已經沒有銀行大陸曝險部超過八成，至於超過七成的銀行，去年第1季有五家，今年第1季已降至二家，第2季更首見，沒有一家銀行超過七成。

今年第1季還有七成的兩家銀行，第2季也都降至七成以下，包括富邦65%、中信67%。

金管會 疫情

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