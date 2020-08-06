都是「元大」！元大銀搶下7月買債王、元大證奪賣超王

櫃買中心債券買賣超最新統計出爐，不論買方還是賣方，都是「元大」奪下第一。資料顯示，7月金融機構債券買賣超，元大銀行大買95億元、登上買債王寶座；至於元大證券則是賣超債券128億元、高居賣債冠軍，「元大」拿下債券交易雙冠王，引發市場熱議。

櫃買中心資料顯示，7月買超債券前五大機構幾乎都是銀行，依序為元大銀、中華郵政、花旗（台灣）銀行、農業金庫與安泰銀行，單月買超債券金額分別為95、75、62、61和40億元。

資深債券商主管分析，以銀行為主的金融機構像是元大銀、「綠巨人」中華郵政7月大買債券，主要還是基於資金去化需求，且從每日盤中交易情況觀察，這些金融機構雖然持續買進公債，但不少業者對公司債的加碼意願更為濃厚，主要是相對於頻頻探底的公債利率，公司債的「絕對報酬」較高、吸引力更強。

至於具有外資保管行背景的花旗（台灣）銀，7月也積極敲進短券、公司債，躋身買超季軍。券商主管說，花旗7月大買債，應該是基於自營部位的投資需求，而非協助具炒匯意圖的外資在台停泊資金。

有「小金人」封號的農業金庫，7月也進場加碼公債，並奪下買超第四名。

交易員透露，安泰銀以黑馬之姿拿下債券買超第五大，主要是7月踴躍加碼公司債所致。

在賣超機構部分，前十大裡有一半為證券商，另一半是銀行。賣超債券前五名依序為元大證、永豐銀行、元富證券、富邦證券和兆豐銀行。

券商主管說，證券商因經營承銷業務，會在次級市場進行公司債交割，是證券商賣超金額較大的主因。至於銀行，大賣債券的原因通常都是實現獲利、入袋為安。