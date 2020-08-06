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精誠上半年營收及獲利 雙創新高

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

精誠（6214）今（6）日董事會通過第2季及上半年財報，上半年合併營收為116.23億元，年增12.13%，合併稅後純益8.2億元，年增14%，每股稅後純益3.31元，營收及獲利雙創新高。

根據統計，精誠第2季營收58.65億元，年增8.10%，合併稅後純益7.6億元，較去年同期大幅成長126.43%。

精誠表示，上半年營收獲利雙創新高，主要貢獻來自於精誠積極經營跨界生態圈，連結夥伴資源，滿足企業客戶多元的數位轉型需求，進一步促動雲端、數據、資安、微服務等業務持續增長；另一大貢獻則來自於金融業客戶，包括逐筆交易新制上路帶動金融IT預算增加、純網銀及FinTech創新議題持續發酵，還有行動電子支付、行動網銀、行動投保及open API解決方案的需求增加；此外，來自高科技製造業客戶的數位轉型需求、投資併購鼎盛與宜誠帶來的綜效等，也都為營收帶來成長貢獻。

展望下半年，精誠將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決疫情下遠距工作的資安隱憂與技術落差。此外，精誠也將展開多項關鍵行動計畫，包括因應金融業客戶轉型FinTech需求，建立服務擴充高彈性的金融微服務平台；而因應疫情帶動的無接觸商機，將持續推展全方位電子支付業務以及雲支付平台；此外，也將大力推廣整合AI、HPC、雲端及微服務等創新技術的管理平台，以提供企業客戶彈性、有效、符合預算的數據運算需求。

受美中貿易戰以及新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈佈局遭受嚴重衝擊，使得今年經濟發展充滿變數，為協助企業客戶彈性應對，精誠109年以Xi生態整合為定位，擔任「領導協奏者」（Orchestrator）的角色，除連結客戶、連結夥伴、連結市場，拓展更完整的軟體與數據生態圈，為客戶找到可落地應用的創新方案，從容應對多變的市場。

精誠 營收 生態

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