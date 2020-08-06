子公司被控機器設備遭銀行抵押 康友-KY：未有此事

為打造數位金融健全體質，永豐金證券加速推動營運數位優化，永豐金證券總經理江偉源表示，以標準化、集中化與無紙化為目標，從客戶端的使用服務及內部作業優化同步推展，運用金融科技加速數位改造，上半年已在數位開戶、存股平台、複委託獲得具體成績，下半年會在作業流程數位化工程取得成果，讓金融科技真正在永豐金證券落地接軌。

2020-08-06 14:24