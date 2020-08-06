子公司被控機器設備遭銀行抵押 康友-KY：未有此事
康友-KY（6452）今（6）日公開說明子公司六安華源製藥機器設備設定抵押事件。發言人暨副總經理呂祥泰表示，經公司財務稽核部門初步查證，並無此筆擔保事實，公司任何借貸、擔保皆符合內控流程，將會向大陸贛州廈門銀行申請證明，最快下周一（10）日可釐清事實。
董事長黃文烈嚴正否認此事，呂祥泰指出，康友任何借貸、擔保皆符合內控流程。由去年年報及最新一季財報可看出，皆無此設定抵押的揭露，不知道為何有此事爆發出來。
日前市場上才謠傳董事長黃文烈本人涉及訴訟，需強制履行的金額高達8千萬元人民幣(約新台幣3.3億元)，引起業內一陣嘩然。
康友闢謠並強調，訴訟已協調和解，且僅牽涉董事長本人，對康友公司財務及業務並無影響。
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