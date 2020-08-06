新光人壽 獲CHR健康企業公民銀獎

新光人壽長期推廣員工健康促進的理念，近年也積極營造優質職場環境，期許創造健康及安全的職場氛圍，以進一步提升整體企業競爭力，今年首度參加由《康健》雜誌所舉辦的「CHR健康企業公民」獎項，即在5,000人以上企業組別獲得「銀獎」殊榮。

為共同建構職場健康生態圈，新光人壽亦加入《康健》CHR的共同推動夥伴，並由陳正輝資深協理代表參加宣誓，以致力打造健康幸福職場標竿為目標。

CHR(Corporate Health Responsibility)意旨職場健康，正是新光人壽長期堅持營造的工作環境。

新光人壽規劃豐富、多元員工健康促進方案，把健康當成員工最大的福利，以「八師」全方位照顧全體勞工，有醫師、藥師、護理師、心理師、個案管理師，進行健康諮詢；也有職安管理師，幫友善職場安全衛生把關，有物理治療師，進行工作現場訪視、講座、一對一諮詢與指導，改善員工肌肉骨骼不適問題。

另也晉用視障按摩師，斥資百萬打造「新光舒活苑」五星級舒適按摩服務，員工可彈性利用上班時段使用，放鬆身心壓力，強化健康氛圍，建立幸福職場。

該公司對內也打造雲端自主健康管理平台「新光ｉ健康」小站、「新光ｉ健康App」等工具，透過無線血壓計、耳溫槍、情緒壓力感測器功能，與App連結，便能監測各項身體健康指數，以及身心壓力紀錄、運動和飲食管理，還有專屬健康手環可搭配使用，藉此協助員工管理自身的健康。

新光人壽並運用新板傑仕堡內的JX健身俱樂部，設立多項運動設施，讓員工在工作之餘，能緩解工作壓力帶來的疲憊感及培養運動好習慣。

公司除了有員工餐廳，提供健康營養的餐點及新鮮果汁，每周五於新光摩天大樓廣場還設有小農市集，方便員工採購健康食材；此外，每年也舉辦「告別大8豆」健康促進活動，參與人數連年倍增，員工減下的體重數至今合計已高達近3,900公斤。

員工心理健康方面，新光人壽除了過去既有的外部EAP(員工協助方案)服務模式，也聘任具備企業經驗的專任心理師，並規劃系統性的心理健康促進計畫「從心出發，打造員工有感服務」，為目前國內企業少見、更是金融保險業首創的整合式服務。

上述服務涵蓋心理健康講座與教育訓練、職場暴力預防、內部心理諮詢、心理課程開發等面向，同時培訓對助人有興趣的員工，相信透過用心關懷的服務，能提升員工對公司的歸屬感，進而樂在工作。

新光人壽將職場視為家的延伸體，透過工作、生活、健康三個環節，緊扣員工與職場，不間斷的關心員工的健康照護，也屢獲主管機關的肯定。如去年獲頒台北市勞動安全獎四大獎項及取得職業安全衛生管理系統(ISO45001:2018)國際標準認可證書，成為首家通過認證的保險業者。

今年新光人壽將持續打造健康生活圈，建置雲端健康管理平台，除了優於法規每年提供員工健康檢查外，後續也會追蹤管理和改善方案，實際落實員工健康管理，朝向「健康幸福職場」的目標逐步邁進。