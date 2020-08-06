星展上半年淨利跌26% 保守預留新幣12.6億萬應對肺炎

星展集團控股今（6）日公布2020年上半年度財報，半年淨利為新加坡幣24億1000萬 元，約相當於新台幣545億2800萬元，較去年下跌26%。總體提撥準備增加五倍至新幣19億4000萬元，因保守預留新幣12億6000萬元的一般提撥準備，以鞏固資產水準，應對新冠肺炎大流行所帶來的風險。

星展表示，此舉增加一般提撥準備50%至新幣38億元，較新加坡金融管理局規定的最低要求高出24%。總提撥準備增加新幣67億2000萬元，超過不良資產的金額，並提升提撥準備覆蓋率至106%，如計及抵押品，覆蓋率則為199%。

扣除提撥準備，淨利成長12%至創歷史新高的新幣47億1000萬元。總收入成長7%至新幣77億5000萬元，而支出則維持穩定。因貸款和存款的增幅被利率下跌所抵消，淨利息收入增加1%至新幣47億9000萬元。

第1季所取得的增幅被第2季的跌幅所抵消，因此服務費收入增長1%至新幣15億1000萬元。其他非利息收入增加42%至新幣14億5千萬元，增幅最大的是固定收益投資。