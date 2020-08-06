台灣人壽提醒：父母幫小孩投保成長、自身保障卻不足

不少父母會透過保險為孩子架起安全防護網，父親節前夕，中國信託金控子公司台灣人壽建議，平日辛苦為家庭付出的爸爸們，為孩子投保前要先為自己鞏固保障，讓家人無後顧之憂，也提醒投保前注意三大重點，依序為先保大人、豁免保費及各自投保。

根據台灣人壽內部數據顯示，父母幫小孩投保比率已將近25%，較十年前增加10個百分點；幫小孩投保的首張保單，平均投保年齡由十年前的17歲降至近一年的7歲，顯示父母保險意識增加，除年紀小投保保費較便宜外，也讓孩子在成長過程中獲得保障。

不過，台灣人壽分析，處於家庭責任期的爸爸保障規畫額度，應從子女教育、房屋貸款、孝親費及預抓十年的家庭生活費等角度規劃。

經過精算，壽險保額應為新台幣1,000萬元，而考量平均意外保額、危險係數及職業等級等因素，意外險保額應為700萬元最為理想。

但依統計，現階段的爸爸平均壽險保額僅約為80萬元及意外險約150萬元，有明顯落差，建議先將自身缺口補足，以免風險來臨時，讓家庭經濟陷入困境，而這才是對家庭及孩子最真實的照顧。

其次，除自身保障補足外，記得附加要保人的豁免保費，因保費僅多增加幾百元，卻能在發生事故無力繼續繳交保費時，讓保障持續。

最後，父母跟小孩的保單要單獨規劃各自投保，不要附加在父母的主保單下，避免小孩成年後，不適用附約投保，新投保必須改以當下年齡投保計費的窘境。

近期推出的台灣人壽意享人生終身保險，適合一家之主的爸爸，除繳費期滿後五年還本100%，意外保障到終身，特定或假日意外身故/失能加倍給付，也包含意外傷害失能扶助保險金保證給付120個月，與1至9級失能豁免保費。

保戶在第25保單年度屆滿仍生存時，可領回年繳應繳保險費總和，意外保障仍持續終身。

若爸爸從事職業駕駛或上班路途較遠，交通事故發生時有戴安全帽或有繫安全帶，保額多拿30%。