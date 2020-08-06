大同股東會准駁 王美花：下周決議

經濟部長王美花今（6）日指出，經濟部將在下周決議是否核准大同（2371）市場派的股東會申請。經濟部長王美花表示，大同爭議受到各界高度關注，經濟部也以最快速度審理案件，預計下周就能收到金管會意見並決議。

大同市場派股東林宏信、王光祥7月先後以公司法173條第四項向經濟部申請召集股東臨時會；經濟部考量大同為上市公司，在周一（3日）收齊大同公司對二案的函覆意見後，已同步轉交金管會函詢意見。

王美花今日於經濟部部務會議前受訪說明，大同案受到社會關注，過去經濟部對於公司法173條第四項核准的案例很少，將參考金管會依照證交法上市公司召開股東會的意見，協調共識。

今日上午有數名大同股東到經濟部大門舉牌抗議、陳情，質疑經濟部遲遲不准許申請案，是行政怠惰。對此，王美花回應，大同案受社會矚目，經濟部以最快速度處理，但上市公司召開股東會，仍要符合金管會證交法的規範，須待金管會回覆。

不過，經濟部身為公司法主管機關，最終仍由經濟部來判定公司法173條第四項條文中，對公司董事會狀態的認定，王美花說，會考量金管會意見，綜合判斷公司法的條文規定及立法意旨後，預計下周作出決議。