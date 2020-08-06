快訊

慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

大同股東會准駁 王美花：下周決議

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部長王美花。記者黃有容／攝影
經濟部長王美花。記者黃有容／攝影

經濟部長王美花今（6）日指出，經濟部將在下周決議是否核准大同（2371）市場派的股東會申請。經濟部長王美花表示，大同爭議受到各界高度關注，經濟部也以最快速度審理案件，預計下周就能收到金管會意見並決議。

大同市場派股東林宏信、王光祥7月先後以公司法173條第四項向經濟部申請召集股東臨時會；經濟部考量大同為上市公司，在周一（3日）收齊大同公司對二案的函覆意見後，已同步轉交金管會函詢意見。

王美花今日於經濟部部務會議前受訪說明，大同案受到社會關注，過去經濟部對於公司法173條第四項核准的案例很少，將參考金管會依照證交法上市公司召開股東會的意見，協調共識。

今日上午有數名大同股東到經濟部大門舉牌抗議、陳情，質疑經濟部遲遲不准許申請案，是行政怠惰。對此，王美花回應，大同案受社會矚目，經濟部以最快速度處理，但上市公司召開股東會，仍要符合金管會證交法的規範，須待金管會回覆。

不過，經濟部身為公司法主管機關，最終仍由經濟部來判定公司法173條第四項條文中，對公司董事會狀態的認定，王美花說，會考量金管會意見，綜合判斷公司法的條文規定及立法意旨後，預計下周作出決議。

經濟部 股東會 大同

延伸閱讀

大同市場派申請召集股臨會 經濟部下週決議

口罩實名制到年底 王美花：自用的量絕對夠

歷史倒帶…柯建銘質疑公司法SOGO回溯條款 大戰時代力量

李登輝辭世 經長感念提出南向與分散產業鏈概念

相關新聞

勞基法違規大戶！ 南山人壽連三年狀況最多

全國各縣市公布違反勞動法令企業名單，南山人壽連續三年名列違反勞動法令裁罰狀況最多企業，南山人壽回應會虛心檢討，持續改善，...

大成長 電支用戶突破900萬

擺脫疫情影響，電子支付業務持續成長，根據金管會最新統計，到6月底止，電子支付使用人數首次突破900萬人，比去年同期大增近...

永豐金衝證券 打造第二引擎

新冠肺炎疫情延燒，加以美國與台灣降息，衝擊銀行放款以及利差空間。永豐金控昨（5）日法說會現場，除例行性由金控總經理朱士廷...

金融科技落地接軌 永豐金證券推動營運流程數位化

為打造數位金融健全體質，永豐金證券加速推動營運數位優化，永豐金證券總經理江偉源表示，以標準化、集中化與無紙化為目標，從客戶端的使用服務及內部作業優化同步推展，運用金融科技加速數位改造，上半年已在數位開戶、存股平台、複委託獲得具體成績，下半年會在作業流程數位化工程取得成果，讓金融科技真正在永豐金證券落地接軌。

新台幣午盤升值1.53角 暫收29.35元

新台幣今（6）日午盤以29.353元兌1美元，升值1.53角暫收，成交金額5.52億美元。

從1,000元開始 社會新鮮人必買的四種保單

主計總處公布6月失業率下降，隨著社會新鮮人陸續找到工作、開始有收入，以前是家人幫忙規劃保險，隨著年紀增加，身分改變，未來需要的保險也會不同...

新台幣開盤升2.6分 為29.48元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.48元開盤，升2.6分。

永豐金組織調整 新設金控級資安架構

永豐金控（2890）力拚數位科技轉型，日前進行數位組織調整，在金控下新設資訊安全處及資訊處，將資安防護層級，由各子公司提升至金控層面。

「健走型」外溢保單 成長24倍

新冠肺炎疫情下，外溢保單大賣。金管會保險局最新統計，今年上半年「健走型」外溢保單銷售4萬餘張，年增24.8倍，帶動整體上...

公債殖利率 跌至新低

美債殖利率前一日下挫，激勵台債吹起多頭號角，5年與10年期公債殖利率昨（5）日不僅下跌，還雙雙締造歷史新低紀錄；其中，5...

傳員工中威力彩頭獎 吳東亮：代表台新很旺

台新銀行昨（5）日舉行盛大記者會，推出國內首見，把合作廠商資訊全部整合到自家銀行的App，以打造生活金融生態圈。初期將服...

ETF交易 有兩大管道

臺灣證券交易所指出，ETF掛牌後，同時存在初級市場和次級市場兩種交易管道，投資人可像買賣股票，在次級市場以市價自由買賣，...

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

美醫療物資夥伴 我有望入列

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。