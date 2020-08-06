勞基法違規大戶！ 南山人壽連三年狀況最多

全國各縣市公布違反勞動法令企業名單，南山人壽連續三年名列違反勞動法令裁罰狀況最多企業，南山人壽回應會虛心檢討，持續改善，並做三點澄清。

二、另一部分受裁罰原因，則是因為勞基法規定，如果企業有工會，勞工加班要經過工會同意。但南山人壽企業工會絕大多數會員是外勤業務員，由多數外勤業務員組成之工會來同意內勤員工是否加班甚不合理，而南山人壽至今已經取得99.8%內勤員工同意加班，如有加班均依法給付加班費。但依現行勞動法令，個別勞工的加班同意並無法取代工會的加班同意，因此在南山人壽尚未取得南山企業工會同意內勤員工加班以前，內勤員工如有加班，並經檢舉，南山人壽即遭各地勞工局開罰，而造成南山人壽裁罰件數較高的原因。

三、對於違反勞動法令屢遭相關勞動機關裁罰，南山人壽除透過司法途徑尋求民事法院、行政法院一致解釋以外，針對加班情況，南山人壽已逐步增加人力，明顯改善加班情形。今年起特別引進線上講座及健康樂活等活動，並於全台舉辦一對一醫師健康諮詢，提供正確預防保健知識，照顧及關懷員工身心健康。