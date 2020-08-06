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永豐金組織調整 新設金控級資安架構

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
永豐金總經理朱士廷。 圖／聯合報系資料照片
永豐金總經理朱士廷。 圖／聯合報系資料照片

永豐金控（2890）力拚數位科技轉型，日前進行數位組織調整，在金控下新設資訊安全處及資訊處，將資安防護層級，由各子公司提升至金控層面。

永豐金控5日舉行法人說明會，總經理朱士廷表示，建置金控層級的資訊安全治理架構，可以有效運用金控及子公司相關資源，希望藉由風險導向與上下貫通的資安治理，讓公司在衝刺數位科技業務時，無後顧之憂。

朱士廷表示，數位組織調整策略主軸是將以往由產品導向轉型為客戶導向，透過AI大數據的分析，瞭解客戶的樣態及數據經營，進行精準行銷。本次數位組織改造，於7月1日開始生效，除在金控設置資安處及資訊處外，考量券商數位智能戰場已經展開，必須提升組織布局，於子公司永豐金證券建置數位金融及資訊兩大事業處，從金控貫穿至銀行、證券子公司，共構永豐大數位金融。

新設置的資訊安全處，由網路犯罪及資安專家，永豐金控資安委員會召集人李相臣擔任處長，下設資安治理組以及資安技術組，其中資安治理組專責資安發展策略及政策，資安技術組專責資安技術之選用及資源整合。

為有效提升證券子公司的資訊安全管理，亦將永豐金證券的資安部門，位階由科層級提高至部層級。

此外，新設金控資訊處則由永豐銀行資訊處長蔡瑞庭擔任處長，下設資訊管理組及系統管理組，資訊處的位階提升後，將使得金控之軟硬體投資與資訊架構規劃，具備前瞻與整合效果。

朱士廷表示，組織調整後的相關人事案還需待主管機關核准後生效。資訊安全處及資訊處的成立將有效強化公司資訊安全整體架構，並有系統地規劃資訊安全管理規章辦法、監管母公司及子公司資訊安全管理、防護、宣導與教育訓練等事項，在風險、便利性與成本間取得平衡，以因應金融創新發展與快速更迭的金融服務。

資安 永豐金控 數位金融 永豐銀行 法人說明會

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