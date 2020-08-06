台股相關ETF 規模寫新猷

投資人瘋台股，投資標的為台股的ETF與基金跟著熱。投信投顧公會統計，台股ETF規模本波驚驚漲，首度衝破3,000億元，並在昨（5）日衝上3,269億元創新高，較去年底大增1,371億元，是歷年最大增額；預估今年新成立的台股基金至少六檔，創下2007年來最多。

台股萬點成常態，近期指數一度飛越13,000點大關，昨日收盤12,802點，創下30年新高，投資人習性大轉變，不必然「見高就賣」，連大型投信主管都驚呼，高點還有這麼多人抱住ETF，規模竟居高不下。因台股ETF火紅，全體ETF規模也來到1.93兆元新高，將挑戰2兆元大關。

元大台灣50規模達1,194億元，元大台灣50反1為889億元，元大高股息577億元，還有元大臺灣ESG永續、富邦公司治理、國泰股利精選30、富邦台50、元大台灣高息低波ETF等逾30億元，都處於高檔規模。

此外，先前才掛牌的國泰永續高股息，即使萬點募集仍衝出高人氣，最新規模也翻一倍，達到174億元。

投信主管表示，除了反向避險，上述投資人緊抱的ETF最大特色是高配息，例如目前殖利率近6%的元大高股息，歷來配息都有3%至5%的富邦公司治理、元大台灣50等，凸顯投資人買台股ETF已與過往不同，「殖利率」成為買盤進出場的關鍵詞，若標的配息不錯、還高於定存利率，投資人不急著落袋為安。這也顛覆過往台股高點、就是ETF規模低點的慣性，這波買盤屹立不搖。

另一個驚人的數字是已有近80萬人都投資台股ETF。根據集保結算所統計，至上周為止的台股ETF總受益人達到79.3萬人創新高，較去年底的44萬人共增加34萬人，也是歷年最多。

一大因素是傳統高配息的ETF人氣不墜外，國泰永續高股息ETF人氣暴增到9.8萬人，再推一把，也因此全體ETF總受益人同步成長到144萬人。