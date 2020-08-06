傳員工中威力彩頭獎 吳東亮：代表台新很旺

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
台新金董事長吳東亮。記者潘俊宏／攝影
台新金董事長吳東亮。記者潘俊宏／攝影

台新銀行昨（5）日舉行盛大記者會，推出國內首見，把合作廠商資訊全部整合到自家銀行的App，以打造生活金融生態圈。初期將服務台新銀將近700萬名客戶，目標三年內數位用戶要從250萬倍增至500萬以上。

台新金控暨台新銀行董事長吳東亮昨日出席記者會，對外界盛傳台新銀約十名員工集資包牌威力彩，獲獎金15.625億元，他首次回應此事。吳東亮說，這是好事，代表台新很旺，但他也是從媒體報導才知道自家員工中了威力彩高額頭獎。

對數位金融，吳東亮說，台新面對市場競爭，重視創新與實踐。2016年創立子品牌Richart數位平台，已吸引百萬用戶，市占率高達五成以上，是台灣數位帳戶的第一品牌。

台新銀行總經理尚瑞強說，Richart目前115萬名用戶，因其都會開新台幣與外幣兩種帳戶，帳戶數可直接乘以二，也就是230萬戶，無論使用人數或帳戶數，Richart市占率都超過五成。

吳東亮表示，台新銀行在Richart的成功基礎上，聯合22家橫跨百貨、零售、網購、電信、交通等產業的重量級合作夥伴，共同打造結合支付、點數使用、生活優惠、金融服務的全新平台，又稱台新Richart Life App。

吳東亮說，這個昨日亮相的跨界整合App，首先由服務台新將近700萬名客戶開始，要讓客戶、策略夥伴、台新銀行一起在生態圈裡面共生共榮，共創三贏。

尚瑞強也說，台新的行動銀行與網路銀行，目前有150萬至160萬名客戶，加上Richart的110萬到115萬，合計數位用戶250幾萬。

台新金控 吳東亮 威力彩

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