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永豐金衝證券 打造第二引擎
新冠肺炎疫情延燒，加以美國與台灣降息，衝擊銀行放款以及利差空間。永豐金控昨（5）日法說會現場，除例行性由金控總經理朱士廷率領銀行、證券等高階經理人出席，還首次邀來永豐金證券負責數位業務副總劉柏甫，直接解說永豐金證券「豐存股—台股」數位智能平台，要市場關注焦點落在證券串聯數位功能拓展業務版圖，將證券子公司打造獲利第二部引擎。
朱士廷昨日親自介紹永豐金證券的「豐存股—台股」，他說，推出半年，截至6月扣款筆數突破1.5萬筆，單月扣款金額9,000萬元，7月起開辦美股存股定期定額，包括Apple等美股都可以納入定存美股投資組合。
永豐金第2季稅後純益33.1億元，較第1季明顯回升、成長40.6％，其中，上半年手續費淨收益年成長28.3％、創下歷年同期新高，擺脫疫情陰霾。
朱士廷為證券背景出身，在貨幣寬鬆時代，熱錢持續狂流進股市不斷推升股價，他認為提高證券獲利、以彌補銀行放款不確定性的策略明確，估計也能為永豐金控下半年獲利創造更多可能性。
除了布局證券第二部獲利引擎，授信調高風險調控，海外市場持續布局東南亞、以彌補香港因國安法產生的獲利不確定性，並首次宣布進行數位組織改造，7月1日起，在金控下新設立資訊安全處以及資訊處，資安防護層級拉高到金控層面，永豐金控資安委員會召集人李相臣擔任新設立的資訊安全處處長。
面對下半年，朱士廷表示為謹慎樂觀，永豐金總資產已超過 1.9 兆元，今年年底前很快可突破 2 兆，下半年在銀行、證券兩隻腳發展下，預期獲利可持續成長。
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