公債殖利率 跌至新低

美債殖利率前一日下挫，激勵台債吹起多頭號角，5年與10年期公債殖利率昨（5）日不僅下跌，還雙雙締造歷史新低紀錄；其中，5年期公債殖利率下跌2.34個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）至0.298％，10年期公債殖利率下滑1.09個基本點，收在0.3971%。

在券商強力主導下，國內公債殖利率屢破新低，不僅10年債失守0.4%大關，5年債也跌破0.3%關卡，雙雙收在歷史最低水準。

財政部長蘇建榮昨日接受廣播電台訪問時，預估今年度稅收短徵約新台幣1,200億元，加上紓困方案與特別預算分年舉債，今年底將舉債3,000億至4,000億元；短時間內要借到這麼多錢，坦言有壓力，所幸前兩年財政較穩健，保留舉債彈性。

國庫增加舉債，代表公債流通籌碼會變多，不利債券多頭，但昨日債市走勢依舊非常強勢。

「台債就是資金行情，過多的資金追逐較少的籌碼，所以多頭始終占上風」，債券交易員說。

展望後市，5年與10年券雙雙跌破關卡，能否繼續下探，需有更強力利多支持，首先觀察美國經濟數據、美債走勢，以及台股表現等。

至於國庫若大舉增發公債，是否會促使公債氣氛由多轉空？交易員分析，要看國庫增發公債的時間點、發行量與年期，如果發行的金額不大，且發行的期間偏短，以目前市場游資過多情況來說，也許很短時間內就能消化籌碼，對市場影響也不會太明顯。

國內資金充沛，央行貨幣政策「鬆中帶緊」，快馬加鞭加沖游資。央行統計顯示，8月以來，央行定存單餘額到期1兆1,285億元，央行發行金額為1兆2,197億元，亦即在此期間內，央行多沖銷掉912億元的多餘資金。截至昨日為止，央行定期存單餘額為8兆2,025.6億。

央行定存單餘額在7月6日曾飆上8兆2,325億元，創下歷史新高紀錄。