公債殖利率 跌至新低

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

美債殖利率前一日下挫，激勵台債吹起多頭號角，5年與10年期公債殖利率昨（5）日不僅下跌，還雙雙締造歷史新低紀錄；其中，5年期公債殖利率下跌2.34個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）至0.298％，10年期公債殖利率下滑1.09個基本點，收在0.3971%。

在券商強力主導下，國內公債殖利率屢破新低，不僅10年債失守0.4%大關，5年債也跌破0.3%關卡，雙雙收在歷史最低水準。

財政部長蘇建榮昨日接受廣播電台訪問時，預估今年度稅收短徵約新台幣1,200億元，加上紓困方案與特別預算分年舉債，今年底將舉債3,000億至4,000億元；短時間內要借到這麼多錢，坦言有壓力，所幸前兩年財政較穩健，保留舉債彈性。

國庫增加舉債，代表公債流通籌碼會變多，不利債券多頭，但昨日債市走勢依舊非常強勢。

「台債就是資金行情，過多的資金追逐較少的籌碼，所以多頭始終占上風」，債券交易員說。

展望後市，5年與10年券雙雙跌破關卡，能否繼續下探，需有更強力利多支持，首先觀察美國經濟數據、美債走勢，以及台股表現等。

至於國庫若大舉增發公債，是否會促使公債氣氛由多轉空？交易員分析，要看國庫增發公債的時間點、發行量與年期，如果發行的金額不大，且發行的期間偏短，以目前市場游資過多情況來說，也許很短時間內就能消化籌碼，對市場影響也不會太明顯。

國內資金充沛，央行貨幣政策「鬆中帶緊」，快馬加鞭加沖游資。央行統計顯示，8月以來，央行定存單餘額到期1兆1,285億元，央行發行金額為1兆2,197億元，亦即在此期間內，央行多沖銷掉912億元的多餘資金。截至昨日為止，央行定期存單餘額為8兆2,025.6億。

央行定存單餘額在7月6日曾飆上8兆2,325億元，創下歷史新高紀錄。

公債 央行 殖利率

延伸閱讀

微軟買TikTok 川普：國庫要抽成

澳央行一如預期 維持利率和公債殖利率目標不變於0.25％

10年公債、364天期定存單利率 雙創新低

軍購結餘款繳國庫 軍方人士：美軍收錢再退可能性不高

相關新聞

大成長 電支用戶突破900萬

擺脫疫情影響，電子支付業務持續成長，根據金管會最新統計，到6月底止，電子支付使用人數首次突破900萬人，比去年同期大增近...

永豐金衝證券 打造第二引擎

新冠肺炎疫情延燒，加以美國與台灣降息，衝擊銀行放款以及利差空間。永豐金控昨（5）日法說會現場，除例行性由金控總經理朱士廷...

「健走型」外溢保單 成長24倍

新冠肺炎疫情下，外溢保單大賣。金管會保險局最新統計，今年上半年「健走型」外溢保單銷售4萬餘張，年增24.8倍，帶動整體上...

公債殖利率 跌至新低

美債殖利率前一日下挫，激勵台債吹起多頭號角，5年與10年期公債殖利率昨（5）日不僅下跌，還雙雙締造歷史新低紀錄；其中，5...

傳員工中威力彩頭獎 吳東亮：代表台新很旺

台新銀行昨（5）日舉行盛大記者會，推出國內首見，把合作廠商資訊全部整合到自家銀行的App，以打造生活金融生態圈。初期將服...

台股相關ETF 規模寫新猷

投資人瘋台股，投資標的為台股的ETF與基金跟著熱。投信投顧公會統計，台股ETF規模本波驚驚漲，首度衝破3,000億元，並...

國際金價衝破2,000美元 投資人急問：未來還會漲嗎？

國際金價衝破2,000美元大關、創下歷史新高紀錄，金融圈主管分析，目前的負利率環境，為金價形成主要支撐力道，中長線看多，...

談公股行庫經營 財長：不否認沒碰過政治壓力

從學界轉進政府公職部門，財政部長蘇建榮坦言，遇到許多全新挑戰，例如處理兆豐銀遭美國裁罰、慶富案等，在公股行庫管理，不否認...

不該拿的錢一分錢都不要！滙豐台灣區總裁陳志堅：爸爸教會我「做對的事」

「不該拿的錢，一分錢都不要；應該做的事，一件事都不推辭。」踏入金融業20餘年，直到今日，滙豐（台灣）銀行台灣區總裁陳志堅仍記得剛入行時，父親給他的這句忠告。「當時的我體會還不深刻，後來我才知道這就是身為銀行家最重要的價值觀：Integrity（正直）。」

新台幣強彈1.69角 站上29.37元

新台幣今天早盤以29.530元兌1美元，升值0.9分開出。

強健體質 保險業五年籌資4,500億

金管會保險局昨（4）日公布，截至7月底止，保險公司五年多來透過現金增資與發次順位債等籌資，合計金額近4,500億元，其中...

6月刷卡額 六年同期新低

因應新冠肺炎疫情，財政部宣布史上第一次所得稅繳納期從5月底延至6月底，國人6月刷卡金額因此寫下近六年新低紀錄。金管會銀行...

熱門新聞

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

國際金價衝破2,000美元 投資人急問：未來還會漲嗎？

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

賣佛珠也賣能量飲料！「PC大咖」宏碁究竟在想什麼？

紓困與特別預算 蘇建榮：今年要舉債三、四千億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。