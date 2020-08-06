「健走型」外溢保單 成長24倍

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

新冠肺炎疫情下，外溢保單大賣。金管會保險局最新統計，今年上半年「健走型」外溢保單銷售4萬餘張，年增24.8倍，帶動整體上半年外溢保單保費收入8.34億元，年增4.6倍。銷售前三名壽險公司依序為國泰、南山與新光人壽。

「外溢保單」把保險從事後保障理賠功能，改為預防健康的概念，保戶只要運動健走或健檢，數據達一定標準，就能享保費優惠，外溢保單銷售年年成長，而在各類健康險、終身險保費逐漸變貴，及新冠肺炎疫情衝擊下，今年上半年更是成長驚人。

第一種健走型外溢保單，國壽市占率高逾九成。保險局上半年健走型外溢保單銷售金額7億4,116萬元，成長6.8倍，上半年新增六張新商品。

國壽今年第2季外溢保單銷售約2.3萬件、新契約保費約4.7億元，較第1季成長64%，年增達18倍；第2季新契約保費收入達4.7億元，單季翻倍成長，較去年同季亦有6.9倍的成長率。

國壽表示，持續開發多元商品並跨界找服務合作夥伴，結合Cathay Walker商品類型主要有重大傷病、長照、失能、投資型壽險等，打造能與客戶長期、深度互動的平台，引領保險業推動健康促進生態圈發展。

第二種外溢保單是透過自主健康管理，依體況數值享保費優惠，俗稱「健檢型」外溢保單上半年賣1萬3,165張，南山人壽賣最多。保險局統計健檢型外溢保單上半年銷售金額8,965萬元，年增58%。

第三種是其他採指定醫院健康檢查或依認知障礙，提供長照服務等非現金給付方式的外溢保單，上半年新契約保費收入僅增加339萬元，成長有限。

保單 保費

延伸閱讀

疫後健康意識提升 健走外溢保單銷售年增24.8倍

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