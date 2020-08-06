大成長 電支用戶突破900萬

擺脫疫情影響，電子支付業務持續成長，根據金管會最新統計，到6月底止，電子支付使用人數首次突破900萬人，比去年同期大增近七成，預估年底前可望突破1,000萬人大關。

在無現金社會發展趨勢下，電子支付機構競爭更加激烈，除了原有的電支機構外，悠遊卡、一卡通等電子票證也加入戰局，在業者不定期推出各種活動搶客下，電子支付使用者人數也不斷往上衝。

根據金管會統計，到今年6月底止，共有五家專營電子支付機構，及23家兼營電子支付機構，包括電子票證機構、銀行及中華郵政。

使用者人數最多的是街口支付，有268萬多人，一卡通排名第二有244萬多人，其次是玉山銀行兼營的電支，使用者人數118萬人。

總體使用者人數上升至903萬人，首次突破900萬人，比上月增加4.39%，比去年同期大增67.22%。

在電支業務方面，6月已明顯擺脫疫情影響，包括當月交易金額、轉帳金額及儲值金額，都有明顯成長，其中當月交易金額、當月儲值金額，更創新高。

根據金管會資料，6月當月代理收付的交易金額有45.7億元，比上月增加6.53%，比去年同則成長34%。

6月當月收受儲值金額有60.4億元，比上月增加8%，跟去年同期相比則大增2.6倍。當月轉帳金額19.3億元，雖未創新高，但也比上月增加7%，更比去年同期大增2倍。

官員表示，第1季電支業務也受疫情影響，但第2季以來疫情影響已逐漸消退。

金管會在2016年提出電子支付五年倍增計畫，設定目標2020年電子支付比率將從26%提高到52%。

到今年第1季止，電子支付比率38.9%，低於去年底的40.91%，是推動電子支付比率以來首見下降。

官員表示，電支交易量增加，對電子支付比率提升會有助益，但不明顯，電支加電票單月交易金額合計才100多億元，信用卡單月簽帳金額至少都二、三千億元以上，電子支付比率要回升，還是要靠信用卡。