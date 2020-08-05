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資金行情燒 5年與10年公債利率雙創新低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

美債殖利率前一日下挫，激勵台債吹起多頭號角，5年與10年期公債殖利率今（5）日不僅下跌，還雙雙締造歷史新低紀錄；其中，5年期公債殖利率下跌2.34個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）至0.298％，10年期公債殖利率下滑1.09個基本點，收在0.3971%。

在券商強力主導下，國內公債殖利率屢破新低，不僅10年債失守0.4%大關，5年債也跌破0.3%關卡，雙雙收在歷史最低水準。

財政部長蘇建榮受訪時表示，預估今年度稅收短徵約新台幣1,200億元，再加上紓困方案與特別預算分年舉債，今年底將舉債3,000億至4,000億元；短時間內要借到這麼多錢，坦言有壓力，所幸前兩年財政較穩健，保留舉債彈性。

國庫增加舉債，代表公債流通籌碼會變多，不利債券多頭，但今日債市走勢依舊非常強勢。

「台債就是資金行情，過多的資金追逐較少的籌碼，所以多頭始終占上風」，債券交易員說。

展望後市，5年與10年券雙雙跌破關卡後，是否能再繼續下探，需有更強力的利多支持，首先觀察美國經濟數據、美債走勢，以及台股表現等。

公債 殖利率

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