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擺脫疫情陰霾 永豐金上半年手續費淨收益創同期新高

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
永豐金控上半年手續費淨收益創史上同期新高，第二季稅後盈餘33.1億元，較上季大幅成長40.6%。圖／永豐金提供
永豐金控上半年手續費淨收益創史上同期新高，第二季稅後盈餘33.1億元，較上季大幅成長40.6%。圖／永豐金提供

永豐金控今天召開第二季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於子公司銀行與證券財富管理業務的亮麗表現，永豐金控上半年淨收益185.7億元、稅後盈餘56.7億元，每股稅後盈餘0.5元，第二季獲利明顯較第一季回升。其中上半年手續費淨收益71.7億元，不僅較去年同期大幅成長28.3%，並創下歷年同期的新高，擺脫新冠肺炎的陰霾。

針對近期台股不斷創高，朱士廷表示，台股近期飆漲就像噴水池水柱上的球一樣，各國寬鬆貨幣政策不斷印鈔就像水柱不斷往上噴，但水柱旁邊都是空的。球何時下來不知道，但透過定期定額的紀律投資，就不用擔心被套在高點。以投資台積電為例，近十年買了台積電從來沒有讓人後悔過。

「定期定股買美股或台股」是最好的策略，朱士廷指出，永豐「豐存股-台股」數位智能平台甫推出半年，截至2020年6月份扣款筆數已突破1.5萬筆，單月扣款金額就已達9000萬元。永豐金證券上半年穩居複委託零售交易龍頭地位， 7月「豐存股-美股」登場，領先業界推出美股存股獨立管理帳戶。

朱士廷說，現在全球疫情仍然相當緊張，甚至還未達最高點，台灣像是在平行時空，疫情控制相對較好，但也有解封後疫情再起的憂慮。他對於下半年的經濟「謹慎樂觀」，全球經濟受疫情衝擊，永豐銀進行業務發展，仍會重視國內外風險控管。

永豐銀行總經理莊銘福表示，「大戶DAWHO」數位帳戶延續2020年第一季成長態勢，開戶動能持續，截至上半年為止，累計開戶數已經突破47萬戶，數位帳戶開辦至今，雖僅一年但成效豐碩。

永豐金證券積極發展複委託業務，零售市佔率達19%，穩居第一名。總經理江偉源表示，上半年泛財富管理手續費淨收益達11.6億元，較去年同期成長大幅成長67.6%，未來將持續拓展多元且穩定性收入來源，「豐存股-台股」數位智能平台甫推出半年，截至6月份扣款筆數已突破1.5萬筆，單月扣款金額達9000萬元，7月起再開辦美股存股定期投資。

積極進行數位轉型為永豐金控今年五大策略主軸之一，目前大戶、豐存股等數位科技產品，都已經出現成效。

永豐金控 台股 疫情

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永豐金控上半年手續費淨收益 創歷史同期新高

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