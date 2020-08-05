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影／結合跨業客源 台新金首推生活金融生態圈

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台新銀「Richart Life」首創生活金融生態圈平台，台新金董事長吳東亮（前排中）邀請超過20家重要商務夥伴一起出席記者會造勢。記者潘俊宏／攝影
台新銀「Richart Life」首創生活金融生態圈平台，台新金董事長吳東亮（前排中）邀請超過20家重要商務夥伴一起出席記者會造勢。記者潘俊宏／攝影

擁有近700萬客戶的台新金，今天邀請全家、晶華集團、雄獅等超過20家重要商務夥伴共同語彙，盛大舉行台新Richart Life延伸出的生活金融生態圈，結合各商家客源所累積的點數互換平台，讓顧客、策略夥伴與台新銀行，一起在這個生活金融的生態圈內，共生共榮，共創三贏局面。

台新金董事長吳東亮表示，台新金不斷突破數位金融的界線，這次結合策略夥伴，從金融點數支付、生活優惠、金融服務等各面向服務客戶。

台新銀行總經理尚瑞強希望這次的生活金融生態圈平台，也能逐漸納入還沒有與台新銀業務往來的客戶，逐漸將全台灣所有人都納入這個數位體系。當然一定會面對同業的競爭，台新銀會繼續衝刺客源，優化服務系統。

台新銀「Richart Life」首創生活金融生態圈平台，台新金董事長吳東亮希望打造平台異業結盟來服務客戶。記者潘俊宏／攝影
台新銀「Richart Life」首創生活金融生態圈平台，台新金董事長吳東亮希望打造平台異業結盟來服務客戶。記者潘俊宏／攝影

台新金 生態 數位金融

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