影／結合跨業客源 台新金首推生活金融生態圈

擁有近700萬客戶的台新金，今天邀請全家、晶華集團、雄獅等超過20家重要商務夥伴共同語彙，盛大舉行台新Richart Life延伸出的生活金融生態圈，結合各商家客源所累積的點數互換平台，讓顧客、策略夥伴與台新銀行，一起在這個生活金融的生態圈內，共生共榮，共創三贏局面。

台新金董事長吳東亮表示，台新金不斷突破數位金融的界線，這次結合策略夥伴，從金融點數支付、生活優惠、金融服務等各面向服務客戶。