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台灣大車隊攜台新銀 迎接免現金搭車新時代

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣大車隊攜手台新銀行，導入Richart Life APP乘車支付服務，歡迎民眾把握獨家合作優惠。　圖／台灣大車隊提供
台灣大車隊攜手台新銀行，導入Richart Life APP乘車支付服務，歡迎民眾把握獨家合作優惠。　圖／台灣大車隊提供

台灣大車隊集團總經理楊榮輝於今(5)日參加台新銀行所舉辦「生活金融生態圈」記者會，正式宣布成為台新串連生活場景的金融生態圈銀行的重要合作夥伴。

楊榮輝表示，台新銀行由客戶角度出發，協助商戶發展行動支付與點數經濟，與台灣大車隊推動「點數經營」、「會員經營」兩大目標不謀而合，雙方共同合作生活金融生態圈的建立也代表著「免現金搭車新時代」正式來臨，也希望未來能持續透過跨業合作，共同為客戶創造更美好的生活。

台灣大車隊與台新銀行這次攜手更加碼推出生活生態圈的優惠活動，邀集所有客戶共同跨入生活金融無界限的時代。民眾只要於8月份活動期間內每周一登入台新全新推出的的Richart Life APP並成功領取優惠券，即可獲得當週支付台灣大車隊車資加碼回饋10%台新Point資格，每週限量1萬份，活動期間最高可以獲得300點台新Point。另首次下載註冊 55688 APP，輸入台新專屬優惠碼「CP55688QQ」，即可兌換50元搭車金，活動期限至今年12月31日。

近期由於疫情影響，國旅需求大爆發，台灣大車隊為引領全台乘客邁向防疫新生活，更力挺國旅觀光，除隨車配備酒精消毒瓶，提供乘客隨時消毒安心搭車，也鼓勵全台遊客搭車善用振興三倍券以及行動支付。

而隨著點數經濟的發展，台灣大車隊近年來推出業界首創的點數折抵車資方案，透過這次與台新銀行的跨界合作，台灣大車隊提供非現金支付方式更已高達23種，是業界整合最多元支付選擇的品牌車隊，穩坐把錢包放進手機時代的移動交通品牌首選；未來將持續攜手台新銀行提供搭車同步累積點數，甚至可用點數折抵車資，吸引更多消費者選擇搭乘台灣大車隊。台灣大車隊提供客戶最熟悉的安全、舒適、貼心乘車服務，讓大小朋友放心出遊樂享防疫新生活。

這次台灣大車隊與台新銀行共同發表生活金融生態圈概念並攜手合作，以生活金融無界限出發，希望能夠將客戶體驗再向上提升，台灣大車隊也表示，很早即注意資訊平台對計程車營運的重要性。作為國內首創APP叫車的計程車隊，台灣大車隊持續專注數位科技創新服務，2016年更正式設立大數據發展事業處，投入資源與人才進行資訊系統的整合與大數據的應用，以便能與異業做更深入合作，帶給乘客更完善的服務，這次攜手台新銀行打造生態圈，可以說是如虎添翼，共同迎接「免現金搭車新時代」正式來臨。

台新 台灣大 生態

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