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央行再度認了進場調節 7月外匯存底4,962億美元創新高
中央銀行今（5）日公布，7月外匯存底金額為4,961.71億美元，續創歷史新高，較6月大增74.8億美元，即將突破5,000億美元大關。
央行外匯局局長顏輝煌指出，外匯存底大增，主要有三個原因，歐元等貨幣對美元升值、外匯存底投資運用收益，以及資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行進場調節。
據統計，7月歐元爆升5.8%，創下十年來單月最大升幅紀錄，英鎊也升值6.9%，日圓、歐元也分別上漲3.1%與4.9%。
央行公布，7月底外資持有國內股票及債券等新台幣存款餘額共折計4,949億美元，單月暴增665億美元，占比增加12個百分點至99.7%，金額與占比雙雙創下歷史新高。
顏輝煌指出，外資持有韓國股票債券的市值，約當外匯存底的比重長期都在100%以上，6月底達138%。
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