永豐金控上半年手續費淨收益 創歷史同期新高

「不該拿的錢，一分錢都不要；應該做的事，一件事都不推辭。」踏入金融業20餘年，直到今日，滙豐（台灣）銀行台灣區總裁陳志堅仍記得剛入行時，父親給他的這句忠告。「當時的我體會還不深刻，後來我才知道這就是身為銀行家最重要的價值觀：Integrity（正直）。」

2020-08-05 12:53