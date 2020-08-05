父親節將至 新安東京海上產險提醒加保更全面

許多爸爸為讓家庭幸福每天辛勤努力打拼工作，卻常忽略「自己的平安才是家庭穩固基石」的道理，趁著父親節即將到來，新安東京海上產險提醒子女們對父愛有多深，就應該將對父愛的投射反應在汽車保險上附加更多車險才能擁有更全面的保障。

除基本的強制險外，在超過七成車主都有投保的第三人責任險上應附加鴐駛人傷害保險可增加父親人身保障，而為轉嫁家庭可能面臨的財務求償損失，就應加保超額責任保險、慰問保險金附加條款、律師費用補償附加條款等，萬一真的發生事故也可讓家人更心安。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，對不少子女來說，父親就像超人一樣總是全心全力投入工作，撐起家庭經濟重任，卻常忽略開車時的人身保障，附加於第三人責任保險的駕駛人傷害保險就可發揮這層防護，不論發生自撞、打滑或車對車碰撞等意外造成體傷等，都能理賠給駕駛，可讓父親開車時多一層保障。

父親開車除可能面臨身體受傷的風險外，財務危機更不容忽視；尤其，千萬超跑、名貴進口車滿街跑，若一不小心擦撞到，光一根保險桿可能都要花費一般上班族半年薪水以上，這時若沒有附加投保超額責任保險，就得自掏腰包賠償，更遑論涉及體傷可能面臨的鉅額求償，建議提醒父親可花少少的錢投保第三人責任保險的同時也加保超額責任保險、律師費用補償附加條款、慰問保險金附加條款等，讓父親開車保障更踏實。

趁著父親節將至，子女們可適時檢視父親行車安全保障是否足夠，溫馨提醒家中的爸爸應要加保更多的車險附加條款，不僅僅可提升爸爸行車保障，也能降低家庭可能遭遇的財務風險；更多投保諮詢請洽客服人員或至全台服務據點櫃台，亦或是前往官網客服留言版留下訊息，將有專人為您服務。